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中職》夠悍！ 投手群聯合封鎖 獅隊史詩7連勝告終！

2024/04/21 17:35

布藍登。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕此役賽前，本季尚未贏過統一獅隊的富邦悍將，推出洋投布藍登，獅隊則推王牌古林睿煬。布藍登擺脫低潮交出優質先發，加上7局李宗賢高飛犧牲打，悍將3:1擊敗獅隊，悍將的3連敗和獅隊的7連勝同時終止。

富邦悍將洋投布藍登前兩場先發慘烈，2場合計僅投3.2局、防禦率高達19.64。今繼來台首戰後再次面對獅隊，布藍登首局投出三上三下，但2下被林安可擊出二壘打、陳重廷內野安打，潘傑楷選到保送造成滿壘，該半局陳重羽擊出滾地球，接近上壘的一刻，一壘審林金達宣判出局，為雙殺打，獅隊由於已用完挑戰權沒能再挑戰，只靠雙殺打拿到1分。

古林睿煬3局上被平鎮同窗戴培峰擊出二壘打，2出局後，李宗賢二壘安打，富邦悍將追平，古林睿煬本季首度掉自責分。王勝偉接著選到保送，獅隊喊暫停後，王正棠不死三振形成滿壘，古林睿煬三振范國宸化解危機。

4局下，獅隊兩出局後有攻勢，陳重廷選到保送後，潘傑楷敲安，形成二三壘有人，陳重羽高飛球接殺，獅隊仍沒能得分。

雙方前5局平手，6局上，王正棠敲安後，范國宸滾地球造成獅隊三壘手潘傑楷失誤，形成一三壘有人。古林睿煬再投出一次三振後，面對高國麟打席途中，因抽筋在防護員陪同下退場休息。該半局，江承峰臨危登板，連2次三振化解可能失分危機。

6局下，此役回穩的布藍登遇上危機，保送首位打者林安可，陳重廷滾地球雙殺未成，布藍登暴投造成二壘有人，潘傑楷內野安打造成一三壘有人。陳重羽突襲短打形成飛球，反而讓悍將以雙殺守備化解危機。

7局上，獅隊換投為尹柏淮，被戴培峰擊出安打、林哲瑄犧牲觸擊，尹柏淮暴投，李宗賢高飛犧牲打，悍將進帳超前分。

8局上，悍將高國麟、辛元旭安打，一三壘有人攻勢，獅隊換投為楊孟沅，保送戴培峰，林哲瑄又選到保送且帶1分打點。

2分落後下面對悍將勝利組牛棚，8下首位打者邱智呈從曾峻岳手中敲安，但曾峻岳力保不失。9下，悍將洋投富藍戈登板，投出三上三下。

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