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輕艇競速》催淚！賴冠傑奪巴黎奧運參賽門票 想把喜悅分享給過世的媽媽

2024/04/21 18:02

輕艇好手賴冠傑今天在亞洲輕艇競速錦標賽摘下男子1000公尺單人划艇銀牌。（游志偉教練提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕輕艇好手賴冠傑今天在亞洲輕艇競速錦標賽摘下男子1000公尺單人划艇銀牌，收下彌足珍貴的巴黎奧運門票，是台灣首位登上五環殿堂的輕艇競速選手，這張門票也要獻給已經過世的媽媽。

賴冠傑當初和媽媽約定要在國際賽證明自己，直到去年杭州亞運上演超狂逆轉，一舉摘下金牌，為自己的生涯寫下新篇章，另一目標就是搶下奧運參賽資格。

只是，想拿奧運資格不是一件簡單的事情，在日本東京登場的亞錦賽必須衝進前2名，才有辦法取得奧運門票，所以賴冠傑賽前壓力很大。不過，他先前到捷克、哥倫比亞接受高地訓練有成效，這次真的在亞錦賽以4分11秒577摘下銀牌，確定進軍巴黎奧運，更讓他如釋重負。

從亞運金牌再到取得巴黎奧運資格，賴冠傑每一步都在寫下台灣輕艇競速的歷史，這次能登上奧運，他直呼生涯沒有遺憾。

更開心的是在天上媽媽，其實一直是賴冠傑最重要的心靈支柱，時至今日他還會傳訊息給媽媽，即使永遠得不到回覆，但他能獲得極大安定感，才有勇氣繼續追夢，如今終於兌現和媽媽的約定，也想把這張彌足珍貴的奧運門票獻給媽媽。

輕艇好手賴冠傑今天在亞洲輕艇競速錦標賽摘下男子1000公尺單人划艇銀牌。（游志偉教練提供）

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