謝國城盃青少棒》桃園市2連霸！ 6月征韓參加LLB亞太區次青少棒

中華電信謝國城盃青少棒冠軍桃園新明國中。（台灣世界少棒聯盟提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕113年中華電信謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，衛冕軍桃園市力克從敗部一路挺進的高雄市，7：2贏球、完成2連霸，將代表臺灣於6月底到南韓征戰LLB亞太區次青少棒賽事。

桃園市由新明國中代表，今天先發的胡冠威5.2局被敲4支安打，有3個保送、飆出7K，在投99球達到單場用球數限制後強迫退場，接手的許梓奕幫忙完成所剩的1.1局，7局下遭連續安打失2分，2名左投仍攜手奪得勝利。

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桃園市雖然只有5支安打，但全場獲得高雄市忠孝國中的12個保送相助。一開賽他們就有分數進帳，敲出二壘安打的劉桓宇趁著暴投首開紀錄，2局下滿壘時選到四壞球保送，兵不血刃再下一城，3局下劉桓宇又扛出中外野深遠飛球落地，快馬加鞭跑出場內全壘打，一棒帶有2分打點，劉桓宇說：「這是國中第1支場內全壘打，打出去就全力衝。」

桃園市5局下攻勢再起，在林毅庭2分打點安打帶動下增添3分，讓勝負再無懸念，此趟他5戰打擊率0.692、11分打點，獲選本屆最有價值球員，囊括3項個人獎。

賽後表示將近2個月沒先發，胡冠威坦言開賽比較緊張，後來找回狀態，本來想要在6局之內KO對手，無奈用球數偏高，只能提前退場。桃園市總教練黃湋志肯定子弟兵貢獻，「他已經做到極限，天氣又熱，付出很多。」

身高174公分的胡冠威是中信兄弟捕手胡孟智堂弟，昨天關門1局飆出131公里，今天電視轉播他最快球速再來到134公里，繼續突破個人紀錄，笑說是因為剛被高雄市陣中的雙胞胎哥哥姜晉堯敲出長打，「有點不開心就用力催。」那球剛好是對雙胞胎弟弟姜晉錫所投出。

胡冠威去年就和隊長許梓奕一起，跟隨學長們在LLB拿到世界冠軍，如今達成心願，連霸帶同學們一起出去看世界，更幫助桃園市在這2屆賽事寫下10戰全勝，十全十美奪得隊史第8冠！

季軍戰臺中市在隊長吳聖智7局64球完封的帶領下，以4：0擊敗本屆黑馬宜蘭縣，連續2年帶回第3名。

中華電信秉持企業ESG永續發展，連三年冠名贊助LLB少棒選拔賽，今年再加碼青少棒，並邀請兩層級的冠軍球於 11月至台北大巨蛋觀賞世界12強，透過觀賞世界頂級的賽事，勉勵球員有一天也能站上世界的舞台，為國爭光。

獎勵名單

團體獎

冠軍：桃園市

亞軍：高雄市

季軍：臺中市

殿軍：宜蘭縣

第5名：新北市 總得分率：1.556

第6名：臺南市 總得分率：0.857

第7名：屏東縣 總得分率：1

第8名：新竹縣 總得分率：0.529

個人獎

打擊獎：桃園市 林毅庭 打擊率0.692

打點獎：桃園市 林毅庭 打點 11分

全壘打獎：桃園市 劉桓宇 1支

投手獎：桃園市 趙晟皓 防禦率 0.724

最有價值球員獎：桃園市 林毅庭

教練獎：桃園市 高漢模

左起，打擊、打點及最有價值選手林毅庭、最佳教練高漢模、全壘打獎劉桓宇、投手獎趙晟皓。（台灣世界少棒聯盟提供）

桃園市先發投手胡冠威5點2局無失分完美表現，幫助球隊成功衛冕。（台灣世界少棒聯盟提供）

桃園新明今年衛冕冠軍成功，連續兩年前往韓國挑戰。（台灣世界少棒聯盟提供）

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