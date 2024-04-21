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NBA》勇士的未來！21歲新星爆發賽季後如何再進化？ 主帥點出關鍵

2024/04/21 20:57

庫明加。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士在附加賽首輪不敵國王，無緣季後賽，本賽季也畫下句點。然而對於21歲的庫明加（Jonathan Kuminga）來說，這只是他生涯第3年，本季他也打出亮眼表現。對於未來如何持續進化，總教練柯爾（Steve Kerr）也點出關鍵。

庫明加在本季正式進入勇士先發輪替，柯爾也解釋這解放庫明加在場上的能力，「他度過非常出色的一年，這是個爆發性的賽季。我們在季中將他擺上先發4號位，並讓D.格林（Draymond Green）打5號位，這對他很有幫助，他可以在更大的空間拿到球，並向前推進。」

庫明加也曾因傷缺陣，勇士接著擺上傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）與D.格林，但這也讓庫明加更難以3號位上場，因為如此一來場上的空間就拉不開。「他目前來不是一個渾然天成的3號位人選，在決策與控球方面都是。」

柯爾指出，若庫明加想變得更加全面，他在休季必須加強自己的傳球基本功，「我們會繼續幫助他，他將持續學習如何創造空間，在更快的時間出手，接球後更舒適的投籃。同時他也要作出正確的閱讀，因為要打3號位，你會有更長的時間在控球，他能否成為一個更出色的傳球者？」

勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）則表示，他相信庫明加是聯盟最好的球員之一，但就像與其他年輕球員一樣，培養他的下一步發展至關重要。他也談到庫明加與穆迪（Moses Moody）都是值得續約的對象，並強調球隊重視這些年輕球員，希望能將他們留在球隊中發展。

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