NBA》季後賽與例行賽到底差在哪？ 詹皇上節目點出殘酷現實

詹姆斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（LeBron James）不只是史上打過最多場季後賽的球員，此外他在季後賽的上場時間也是史上最多，對此詹姆斯也在上節目的過程中分享了自己對於例行賽及季後賽間的差別。

在詹姆斯與瑞迪克（JJ Redick）合作的節目中，詹姆斯特別形容了自己認為例行賽與季後賽間的差別:「在季後賽時你可能會因為一次失敗的控球就輸掉整個系列賽，跟例行賽打球相比，你必須減少自己狀態下滑的機率。在季後賽時發生一點低潮就可能讓對方打出一波6:0的高潮或產生失誤。這就像是我們原先計畫好這個系列賽要嚴加盯防瑞迪克，但只要一剎那沒做好盯防，瑞迪克可能就已經利用這次機會得分了。」

請繼續往下閱讀...

此外詹姆斯也補充表示:「有時候雖然你可以贏得一場季後賽，但因為你在那場比賽最後八、九分鐘鬆懈了沒有盯好對方的王牌讓他進入投籃節奏之中，雖然你贏得了那場比賽，但最後可能就因為當時的鬆懈導致輸掉整個系列賽。」

從上述的發言可以看出詹姆斯完全了解季後賽的每分每秒都很重要，只要發生一個錯誤就可能導致一連串的連鎖效應，最後球隊就被淘汰了，對此詹姆斯就解釋了為什麼他在例行賽隊友犯錯時的某些反應會這麼大:「我隨時都在努力讓隊友為季後賽做好準備，有些人可能不明白一場比賽會決定你將繼續晉級或打包回家，這就是為什麼我在例行賽時所展顯出的肢體語言都看起來非常不滿或負面。」

雖然湖人今年在季後賽的種子序僅排在西部第七，但這並不影響他們拚冠的決心，但在首輪就要面對衛冕軍金塊的情況下，達成這個目標並不是件容易的事情，但如果湖人能成功完成下剋上，那他們將很有機會能在季後賽走得更遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法