晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》自爆曾在熱身賽嚇哭楊祥禾 魏碩成謝謝他今天在游擊防區守住3顆

2024/04/21 19:00

楊祥禾。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕26歲的中信兄弟投手魏碩成今對台鋼雄鷹先發7局無失分，拿下本季首勝，也在賽後獲得總教練平野惠一肯定自己投出代表作，他除了對自己好投的感覺很棒，還特別謝謝身後的隊友幫他守住，其中對游擊手楊祥禾的游擊美技更說：「幫我守住3顆，我有幫他算，很棒！」

魏碩成是在2019年季中選秀獲兄弟第2輪指出，他在賽後得知獲平野稱讚投出代表作，也很開心地說：「感覺很棒，終於有代表作了，丟了那麼多年。」他表示自己一直以來都是照著教練團進度，「不管把我放在哪個位置，我都要告訴教練團，我已經準備好了，隨時都可以用我。」

由於兄弟在6局結束時已取得6：0領先，終場更以8：0取勝，魏碩成也透露投手教練王建民都有一直提醒我，「要當做0：0的心態去丟，不會因為分數開了就鬆懈，還是保持0：0的心態。」

21歲的先發8棒游擊手楊祥禾此役生涯首安雖未出現，仍用美技幫助魏碩成。對此魏碩成除了表示有算楊祥禾幫助自己守下3次，還說每次都有向對他道謝，更自爆在自辦熱身賽嚇哭對方的故事。

「在自辦時，他就漏接，漏到第2顆我轉過去，他那個臉就嚇到」，魏碩成強調自己沒有在罵學弟，但聽說他後來為此流眼淚，「我沒有罵他，只是那個臉不是很友善，他可能覺得我在不開心，下去後學長都怪我，說我在凶學弟。」

魏碩成。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。