中職》自爆曾在熱身賽嚇哭楊祥禾 魏碩成謝謝他今天在游擊防區守住3顆

楊祥禾。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕26歲的中信兄弟投手魏碩成今對台鋼雄鷹先發7局無失分，拿下本季首勝，也在賽後獲得總教練平野惠一肯定自己投出代表作，他除了對自己好投的感覺很棒，還特別謝謝身後的隊友幫他守住，其中對游擊手楊祥禾的游擊美技更說：「幫我守住3顆，我有幫他算，很棒！」

魏碩成是在2019年季中選秀獲兄弟第2輪指出，他在賽後得知獲平野稱讚投出代表作，也很開心地說：「感覺很棒，終於有代表作了，丟了那麼多年。」他表示自己一直以來都是照著教練團進度，「不管把我放在哪個位置，我都要告訴教練團，我已經準備好了，隨時都可以用我。」

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由於兄弟在6局結束時已取得6：0領先，終場更以8：0取勝，魏碩成也透露投手教練王建民都有一直提醒我，「要當做0：0的心態去丟，不會因為分數開了就鬆懈，還是保持0：0的心態。」

21歲的先發8棒游擊手楊祥禾此役生涯首安雖未出現，仍用美技幫助魏碩成。對此魏碩成除了表示有算楊祥禾幫助自己守下3次，還說每次都有向對他道謝，更自爆在自辦熱身賽嚇哭對方的故事。

「在自辦時，他就漏接，漏到第2顆我轉過去，他那個臉就嚇到」，魏碩成強調自己沒有在罵學弟，但聽說他後來為此流眼淚，「我沒有罵他，只是那個臉不是很友善，他可能覺得我在不開心，下去後學長都怪我，說我在凶學弟。」

魏碩成。（記者林正堃攝）

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