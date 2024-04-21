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T1》于煥亞繳本土最佳16分 海神擊退獵鷹季後賽添信心

2024/04/21 20:59

于煥亞。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神今天擺脫前役失利，開賽展現贏球企圖，並找回熟悉的轉換快攻與三分手感，全隊5人得分上雙，終場86：78擊敗台南台鋼獵鷹。

首節于煥亞、史考特各拿8分，唐維傑連拿5分打出31：13攻勢，中場前于煥亞壓哨三分球命中，率隊半場穩住雙位數領先。

于煥亞此役開賽就展現外線火力，首節三分球2投2中，上半場獲14分含4記三分彈，全場攻下16分、3籃板、2助攻，他說：「此役是少數開局不錯的比賽，大家上緊發條，保持高度專注。能不能整場維持專注度，會是我們季後賽課題，得持續調整。」

易籃後獵鷹緊咬，胡瓏貿末節連拿7分含一記三分球，史考特倒數2分鐘飆進壓哨三分球甩開反撲，終場8分差取勝。

史考特繳全隊最高18分、12籃板、8助攻外帶4抄截，他提到，前役大分差落敗，此役開賽全隊立刻有所調整，做出回應，展現球隊不輕易被擊敗的DNA，也提前為季後賽做好心理準備。

總教練喬伊斯指出，此役找回球隊體系及防守專注度、籃板球，「防守也漸入佳境，接下來回到主場，會繼續爭取季後賽最大優勢。」庫薩斯17分、9籃板，唐維傑挹注10分、2籃板，艾倫10分、4籃板。

獵鷹方面，米可和武科維奇繳出全隊最高18分，由於已確定無緣季後賽，今天也是獵鷹本季最後一場主場賽事，球團以「鷹援軍一直都在」為主題製作了溫馨的賽季回顧影片，向球迷致意，也展望新賽季。

總教練柯納談到今日的比賽時表示，「首節的時候團隊可能還沒忘掉昨天輸球的悲傷，所以遲遲未進入狀態，而這種情況通常會有兩種比賽的走勢，第一個就是被對手擊垮，第二個就是做出反擊，很意外球員們選擇了後者，雖然最終沒能拿下勝利，卻仍是一場精彩的比賽。」

此外近期表現不錯的呂冠霆則說：「首先謝謝教練給我很多很多信心與信任，讓我有機會上場表現，也很謝謝台鋼集團在我可能沒辦法延續職業生涯的時候，選擇了我，謝謝公司、球迷、隊友以及教練團。這個賽季的結果我個人很不甘心，相信大家也是一樣的心情，我們會將這一份不甘心化作動力，下一季更加努力，呈現更好的台鋼獵鷹給大家，我們下一季再見。」

史考特。（高雄海神提供）

米可。（台鋼獵鷹提供）

呂冠霆。（台鋼獵鷹提供）

武科維奇。（台鋼獵鷹提供）

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