MLB》道奇3MVP上壘12次仍無法贏球！ 主帥點出球隊癥結點

貝茲、大谷、佛里曼。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天以4：6不敵大都會，苦吞3連敗，也是近9戰第7敗。儘管日籍巨星大谷翔平有敲安紀錄，還選到3次四壞保送，加上貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）也都有貢獻安打，但仍難以幫助球隊獲勝，對此主帥羅伯斯（Dave Roberts）也點出癥結點。

道奇前3棒MVP昨天都有好表現，大谷翔平昨天2打數敲1安，連續6場比賽有安打，另外選到3次保送；開路先鋒貝茲2打數1安打，也選到3次保送；佛里曼3打數敲出2支安打有3分打點，也選到2次四壞保送，3人合計貢獻4支安打、8次保送，合計上壘12次。

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賽後羅伯斯對於貝茲、大谷與佛里曼3人的表現做出評價，「我覺得他們真的很棒，貝茲顯然做到了我們需要他的事，大谷也完成了我們期望他的一切，佛里曼雖然最近有點陷入低潮，但如果是在一週前的他，這3人組合就很完美了。」

不過3人的優異表現仍無法幫助球隊贏球，球隊近況不佳，對此羅伯斯表示，「雖然一個禮拜內突然出了點問題，但是和打序沒有關係，第4棒史密斯（Will Smith）也表現的非常好。」他點出關鍵癥結點，「後段棒次並沒有發揮該有的作用，我認為不管是第1棒、第2棒還是第9棒都無關。」

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