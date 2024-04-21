晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇3MVP上壘12次仍無法贏球！ 主帥點出球隊癥結點

2024/04/21 21:41

貝茲、大谷、佛里曼。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇昨天以4：6不敵大都會，苦吞3連敗，也是近9戰第7敗。儘管日籍巨星大谷翔平有敲安紀錄，還選到3次四壞保送，加上貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）也都有貢獻安打，但仍難以幫助球隊獲勝，對此主帥羅伯斯（Dave Roberts）也點出癥結點。

道奇前3棒MVP昨天都有好表現，大谷翔平昨天2打數敲1安，連續6場比賽有安打，另外選到3次保送；開路先鋒貝茲2打數1安打，也選到3次保送；佛里曼3打數敲出2支安打有3分打點，也選到2次四壞保送，3人合計貢獻4支安打、8次保送，合計上壘12次。

賽後羅伯斯對於貝茲、大谷與佛里曼3人的表現做出評價，「我覺得他們真的很棒，貝茲顯然做到了我們需要他的事，大谷也完成了我們期望他的一切，佛里曼雖然最近有點陷入低潮，但如果是在一週前的他，這3人組合就很完美了。」

不過3人的優異表現仍無法幫助球隊贏球，球隊近況不佳，對此羅伯斯表示，「雖然一個禮拜內突然出了點問題，但是和打序沒有關係，第4棒史密斯（Will Smith）也表現的非常好。」他點出關鍵癥結點，「後段棒次並沒有發揮該有的作用，我認為不管是第1棒、第2棒還是第9棒都無關。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。