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全中運游泳》13歲「神童」林芷妍第2金到手 50仰未破全國紅了眼眶

2024/04/21 21:44

13歲林芷妍全中運游泳第2金到手。（北市教育局提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕113年台北市全國中等學校運動會游泳賽事，新北市新泰國中林芷妍挾著昨日首破全國紀錄的氣勢，今日國女組50公尺仰式決賽再接再厲拿到第2面金牌，但未能再締新猷，也讓好強的13歲「神童」紅了眼眶。

首度參與全中運的林芷妍，展現初生之犢的膽識與氣勢，週六國女組100公尺仰式決賽一戰成名，不但1分02秒53勇奪金牌，更以小搏大刷新1分02秒62的全國紀錄。週日林芷妍於北市大詩欣館游泳池再出發，50仰預賽游出30秒29晉級，晚間決賽再挾29秒46摘下個人第2金，但沒改寫大會紀錄（29秒38）和全國紀錄（29秒02），對此林芷妍非常懊腦，賽後甚至流下眼淚，自責問題就出在：「碰壁（最後碰壁沒碰好）！」

新泰國中教練楊仁傑解釋，林芷妍好勝心強，尤其前一天剛破了全國紀錄，再加上現場氣氛熱烈，讓年紀較小的她感受到壓力，「今天下水顯得有點焦慮，這也是她未來需要學習的課題。」

高女組50公尺仰式決賽，新竹市新竹高商廖祐菲29秒13完成二連霸，並打破大會紀錄，但她對成績也不滿意，「因為亞洲分齡賽才游出29秒11，本來是希望進29秒內，可能菲律賓賽後感冒一直沒痊癒，感覺身體有點重。」談到來勢洶洶的小將林芷妍，廖祐菲也期待年輕後浪的良性競爭，「她很棒，我喜歡這樣的對抗。」

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