賽車》TSR機車錦標賽台南首站 詹博堯、陳子龍各自包辦雙料冠軍

7歲的陳子龍熟練壓車過彎。（TSR提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁入第20年的「2024台灣TSR機車錦標賽」，週日於台南安定賽車場展開序幕，首先登場的速克達賽事，詹博堯在125NCY SUPER C組和競爭最激烈的125A組囊括雙料冠軍；年僅7歲的陳子龍則包辦兒童組Junior-1、Junior-2雙料金盃，讓場邊車迷們看了大呼過癮，稱讚他是「天才車手」。

最受矚目的SUPER C組，賽道競爭相當激烈，呈現詹博堯、林宸、陳韋豪追逐互咬局面，詹博堯後勁十足，最後一圈超車衝出，直奔終點完成五連霸，也贏得現場車迷大聲喝采。至於兒童組Junior-1、Junior-2比賽，第一組先登場PW50CC組，陳子龍穿著27號賽車服，一馬當先率先突圍，熟練的壓車過彎，以及靈巧操縱的超齡動作，都讓車迷難以想像他才7歲。第二組不限車型的公開組，陳子龍緊接著上場，騎著身高比他還高的檔車，伸長腳打檔收油門過彎，照樣輕鬆領先，成為兒童組雙冠贏家。

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壓軸的125A組比賽，再次形成詹博堯、林宸、陳韋豪三強鼎立，由於車子馬力較大，選手的經驗和操控技巧更加重要，賽前花不少工夫苦練的詹博堯，甩開對手率先衝線，再添一座冠軍，他還在直播鏡頭前，向女友比出愛心示愛致謝。

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