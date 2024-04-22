MLB》「在支票上簽名就對了 !」 洋基隊友談索托續約問題

索托。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在索托（Juan Soto）被交易至洋基後，他的續約問題一直都是外界關注的焦點，而在他打出高檔表現成為紐約球迷的最愛後，他的隊友施密特（Clarke Schmidt ）也對是否續約索托的議題發表了自己的看法。

在索托休賽季從教士被洋基交易來後，大家都知道他將在今年球季後以自由球員的身分進入自由市場，當時外界都非常好奇他的下一張合約會有多大張，但在洋基高層一直都沒打算認真談延長合約的情況下，這個議題只好被暫時擱置至今。

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對此當施密特接受洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）訪問談到索托時就直言:「索托是個非常特別的球員，無論他想要多少錢，只管在支票上簽名就對了。」而施密特的言論讓多位X（推特）上的網友都非常認同，不僅稱他非常聰明，更有網友戲稱他就是洋基下一任的總管。

在索托於洋基前21場繳出打擊率3成54，5發全壘打及20分打點的高檔成績，幫助洋基在賈吉（Aaron Judge）打擊極為低迷卻還能以14勝7敗暫居美東龍頭的狀況來看，索托絕對證明了自己在紐約也能同樣維持明星身手，至於最終洋基能否成功留人就只能看球團到時候的開價能否滿足這位超級巨星了。

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