網球》詹皓晴斯圖加特紅土女雙封后 賽史46年來台將第一人

詹皓晴與庫德梅托娃聯手奪冠。（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹皓晴攜手俄國搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova），不但首闖德國斯圖加特女網雙打決賽，更歷經決勝搶十逆轉勝，4：6、6：3、10：2扳倒挪威艾克莉（Ulrikke Eikeri）／愛沙尼亞妮爾（Ingrid Neel），「台俄聯軍」首度在這項WTA500等級室內紅土賽事勇奪冠軍，小詹也超越姊姊詹詠然17年前戰績，榮膺賽史46年來台將封后第一人。

非種子的詹皓晴／庫德梅托娃，此行直落2連過3關挺進決賽，也是2007年亞軍的詹詠然／俄國沙菲娜（Dinara Safina）之後，賽史第2組爭后的「台俄聯軍」。壓軸戰雙方人馬互破開局，小詹組合又陷入亂流，發球局接連失守形成1：4落後，雖然第8局回破，首盤拱手讓人。所幸小詹組合次盤重振旗鼓，不但4：2領先艾克莉／妮爾，再度互破纏鬥扳回一城。

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戰線拉進搶十，詹皓晴人馬乘勝追擊，連得3分壓制艾克莉／妮爾，儘管又被對手搶回2分，接下來「台俄聯軍」發動一波7：0猛攻關門。詹皓晴笑擁本季第2冠，以及職業生涯第21座巡迴賽金盃，這也是她繼 2019年東京後，睽違逾4年再度WTA500等級掄元。

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