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全中運》「心理素質沒大家想得那麼好」鐵餅金牌江靜緣被當教材有壓力

2024/04/22 06:58

江靜緣勇奪高中女子組鐵餅金牌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕來自桃園高中的江靜緣昨（21日）在全中運高中女子鐵餅項目擲出51公尺83奪金，不過無緣打破52公尺69的大會紀錄。臺東高中董淳妤43公尺46鍍銀，大甲高中李羽婕41公尺88收下銅牌。

去年在東亞青年運動會奪下金牌的江靜緣，今年在港都盃擲出53公尺16的佳績，第二度打破U20全國紀錄，8月將出征在秘魯利馬舉行的世青賽，昨右膝可見一大片剛結痂的傷口，她透露是因為月初發生規模7.2的大地震時，驚慌失措跑向操場的過程中從樓梯上摔下，這一摔，讓她整整五天無法練習。
 
雖然自認賽前沒有設下目標，江靜緣對於沒能打破大會紀錄仍感可惜，她表示受到傷勢影響，少了可以調整的時間，也希望未來能尋找更適當的丟擲角度，不要只是「見高不見遠」。
 
江靜緣近年累積不少國際賽經驗，在田徑界略有名氣，高二的她聽聞朋友的教練拿自己當教材不免有壓力，「可能大家會覺得我心理素質很好，但其實沒有大家想像中那麼好。」賽前緊張是人之常情，她克服的方式是向自己喊話「比得好不好都是比賽後的事」。
 
江靜緣5月將陸續前往日本、韓國比賽，7月到中國集訓，全力備戰8月登場的世青賽，她透露另一場賽事、於巴林舉辦的世界中學運動會，需達標的成績是55公尺23，對於能否挑戰55公尺，她自評實力後語帶保留說「有想但不多」。

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