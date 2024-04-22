NBA季後賽》塔圖姆23分大三元 塞爾提克G1用三分雨轟垮熱火

塔圖姆。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕塔圖姆（Jayson Tatum）拿到23分、10助攻、10籃板的季後賽生涯首次大三元數據，加上團隊轟進22顆三分球，頭號種子塞爾提克在東部季後賽首輪以114：94撲滅熱火，在7戰4勝的系列賽拔頭籌。

熱火是上季塞爾提克心中最大的痛，當時邁阿密大軍在東部決賽以3勝0負絕對領先，之後雖被逼到搶七大戰，還是成功拿下勝利，進軍總冠軍賽，打壞綠衫軍的爭冠美夢。

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如今雙方在季後賽首輪狹路相逢，塞爾提克繳出好的開局，上半場靠著塔圖姆的15分、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的13分、豪瑟（Sam Hauser）12分，以60：45領先熱火。

懷特（Derrick White）、J.布朗（Jaylen Brown）各10分，塞爾提克第三節轟進7顆三分球，單節打出31：14的攻勢，最大領先一度達32分，也為比賽勝負定調，即使熱火在決勝節繳出73.7%的投籃準星，但已無濟於事。

塞爾提克此戰三分球命中率達44.9％，8人輪替的陣容，每人上場都能砍進三分球，懷特有4顆、拿20分，J.布朗投進3顆，得17分，波辛傑斯也有4顆，拿18分，豪瑟替補飆進4顆，拿12分，霍福德（Al Horford）進帳10分，共6人得分達雙位數。

至於熱火少了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），以吊車尾之姿挺進季後賽，大功臣「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）此戰手感不佳，13投僅4中，拿11分，艾德巴約（Bam Adebayo）的24分最佳，萊特（Delon Wright）替補拿17分。

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