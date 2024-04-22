NBA季後賽》少雷納德沒差！快艇靠哈登28分領軍 擊退獨行俠搶首勝

哈登。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣，快艇今靠著哈登（James Harden）拿28分，加上P.喬治（Paul George）進帳20分，在主場以109：97擊退來訪的獨行俠，在西部季後賽首輪的第一戰旗開得勝。

雷納德因右膝發炎從例行賽尾聲就缺陣至今，但第4種子的快艇沒被利空消息擊垮，開賽靠著哈登的三分球3投3中，拿11分，加上祖巴克（Ivica Zubac）稱霸禁區，輕鬆拿到10分，在首節打出34：22的攻勢領先獨行俠。

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快艇在第二節的火力減弱，下修至22分，但獨行俠的進攻更慘，「打鐵」聲非常響亮，團隊21投僅2中只拿8分，讓快艇在上半場打完以56：30取得大幅領先。

厄文在第三節甦醒8投8中拿20分，東契奇（Luka Doncic）在決勝節也獨拿13分，但兩人輪番飆分還是沒能帶領獨行俠上演大逆轉，快艇靠著穩定的火力輸出維持領先，全場最大差距達29分，最終以12分之差勝出。

快艇此戰的三分球命中率達50％，哈登一人包辦6顆，拿28分、8助攻，P.喬治有22分、6籃板，祖巴克20分、15籃板，魏斯布魯克（Russell Westbrook）替補得13分，曼恩（Terance Mann）三分球3投3中拿13分，外帶9籃板。

獨行俠得分集中在兩大球星身上，東契奇有33分、13籃板、6助攻，但他手感欠佳，全場26投11中，三分球12投僅3中，至於厄文18投10中拿31分，外帶7籃板、4助攻。

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