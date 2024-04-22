MLB》超越松井秀喜！大谷翔平生涯176轟出爐 締造日本球員最多轟新猷

ドジャース 大谷翔平

第2打席：第5号ホームラン！



AVG.362 OPS1.081

松井秀喜さんを越える日本人最多176号



Shohei Ohtani Dodgers pic.twitter.com/Ac2ZAJFO4t — 【MLB】放送地区 （@MLB_comment） April 21, 2024

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流球星大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第176轟，超越大前輩「酷斯拉」松井秀喜，刷新日本球員最多轟紀錄。

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賽前連7戰「卡彈」的大谷翔平，今天對戰大都會打第2棒DH，首打席遭到三振，3下第二打席痛擊大都會先發投手豪瑟（Adrian Houser），逮中紅中失投的滑球掃出右外野2分砲，擊球初速高達110英哩、飛行距離423英呎，幫助球隊先馳得點。

這發全壘打是大谷翔平本季第5轟，也是大聯盟生涯第176轟，一舉超越松井秀喜，締造日本球員最多轟新猷，寫下歷史新頁。

大谷翔平。（美聯社）

5下再度上場，當時無人出局一二壘有人，大谷敲出投手強襲球形成內野安打，後續靠著隊友延續攻勢回來得分，道奇單局灌進8分，取得10：0領先優勢。

大谷翔平6下選到保送，8下原本輪到大谷的棒次，由於分差懸殊，道奇也換上代打，讓大谷退場休息，終場道奇就以10：0完封對手，終結3連敗。

大谷翔平全場3打數敲2安，貢獻2分打點、跑回2分，選到1保送，吞下1次三振，賽後打擊率為0.368。

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）威風八面，主投8局無失分退場，被敲7支安打，狂飆10次三振，摘下本季第4勝、賽後防禦率為2.92。

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