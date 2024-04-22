MLB》球迷伸手搶接球 主場洛磯再見全壘打飛了（影音）

史托林斯的再見全壘打慘遭球迷「沒收」，裁判最後改判出局讓比賽進入延長。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天在主場與水手進行雙重戰，第一戰兩隊就上演投手戰，一路打到延長10局，洛磯才靠著再見安打以2：1贏球，不過其實9局下洛磯就有機會靠著再見全壘打擊敗水手，最終卻因為球迷伸手接球且漏接，讓這支再見全壘打變成第三個出局數。

洛磯、水手雙重賽第一場，兩隊進入9局下還是0：0平手，兩出局輪到第9棒史托林斯（Jacob Stallings）打擊，他咬種了一顆紅中的速球將球拉出左外野全壘打牆，不過洛磯球迷和水手外野手搶接這顆飛球並且漏接，球掉回場內，原先裁判判定為二壘安打，不過洛磯提出挑戰後，裁判反而改判球迷干擾比賽出局，讓比賽進入延長賽。

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10局上水手率先攻下兩隊第1分，不過洛磯下半局反撲，最終靠著麥馬翰（Ryan McMahon）的再見內野安打，以1分之差贏球。

賽後水手總教練笑說，就他來說9局下球迷干擾比賽出局的判決正確，而延長賽成為英雄的麥馬翰則說，你無法預期球迷會「沒收」再見全壘打，而那個結果確實很令人洩氣。

What should have been a walk-off home run for Jacob Stallings was called an out due to fan interference pic.twitter.com/yL9Pj6yGTo — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 21, 2024

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