MLB》球迷伸手搶接球 主場洛磯再見全壘打飛了（影音）

史托林斯的再見全壘打慘遭球迷「沒收」,裁判最後改判出局讓比賽進入延長。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洛磯今天在主場與水手進行雙重戰,第一戰兩隊就上演投手戰,一路打到延長10局,洛磯才靠著再見安打以2:1贏球,不過其實9局下洛磯就有機會靠著再見全壘打擊敗水手,最終卻因為球迷伸手接球且漏接,讓這支再見全壘打變成第三個出局數。

洛磯、水手雙重賽第一場,兩隊進入9局下還是0:0平手,兩出局輪到第9棒史托林斯(Jacob Stallings)打擊,他咬種了一顆紅中的速球將球拉出左外野全壘打牆,不過洛磯球迷和水手外野手搶接這顆飛球並且漏接,球掉回場內,原先裁判判定為二壘安打,不過洛磯提出挑戰後,裁判反而改判球迷干擾比賽出局,讓比賽進入延長賽。

10局上水手率先攻下兩隊第1分,不過洛磯下半局反撲,最終靠著麥馬翰(Ryan McMahon)的再見內野安打,以1分之差贏球。

賽後水手總教練笑說,就他來說9局下球迷干擾比賽出局的判決正確,而延長賽成為英雄的麥馬翰則說,你無法預期球迷會「沒收」再見全壘打,而那個結果確實很令人洩氣。

