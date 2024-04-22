排球》普通班的奇蹟！北園國中男排全國乙級奪季軍創嘉義市紀錄

北園國中獲得國中排球乙級聯賽全國賽第三名。（北園國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北園國中排球隊成立50年，但學校沒有體育班，從普通班中找出選手培訓苦練，是今年國中排球乙級聯賽全國決賽前八強中唯一一支非體育班球隊，昨天在三、四名戰中與傳統名校桃園市建國國中拚戰到第三局獲勝，最終奪下季軍，球員欣喜若狂，更創下嘉義市學校在該賽事的最佳紀錄。

北園國中是嘉義市排球重點發展學校，男排過去參加乙級聯賽最佳成績是第七名，今年參加在宜蘭縣頭城家商舉辦的全國決賽，分組賽擊敗宜蘭縣慈心高中國中部、高雄市鳥松國中，敗給109學年度冠軍桃園市建國國中，以分組第二進入十二強後，再擊敗彰化縣伸港國中闖進八強，面對強敵前年冠軍屏東縣泰武國中，拚戰到第三局以15比12獲勝進入四強。

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昨天中午四強戰出現難得的「嘉義內戰」，北園國中對上嘉義縣義竹國中，被對方直落二擊敗；在季軍戰遭遇分組賽曾對戰過的建國國中，北園國中逆境求生，先輸掉一局後扳回一城，在決勝局雙方拉鋸，多次戰成平手，最終建國國中球員將球打出界，北園連拿2分，以17比15險勝獲得季軍。

教練戴東進說，學生沒有絕對身材的優勢，必須要靠團隊作戰，打好每一場球賽，球隊接發球不穩定是罩門，但球員臨危不亂，在比賽中調整到位，讓陣中舉球員可以充分搭配戰術，打出成績。

北園國中男排隊長、主攻手張正楷是進攻核心，他首次在乙級全國賽上場，分組賽時放不開失誤較多，但進入八強賽後面對關鍵賽事展現抗壓力，找到進攻節奏，多次跳發、重扣得分，帶領著隊員過關斬將；球員詹鎧蔚企圖心強，進攻有特色，常讓對手無法預測，是球隊第二得分輸出，與張正楷成為進攻雙箭頭；國中才打排球的林威宇有優異的身體素質，學校老師慧眼識英雄將他選入排球隊，他攔網有侵略性，多次攔下關鍵球，是球隊「鐵壁」。

校長謝宜岑說，北園國中球隊以社團方式運作，球員除訓練更得兼顧課業，在有限時間換取最大能量，因已打出品牌，近年來吸引多位非學區學生就讀，家長願意每日接送，只為讓孩子能學習到球隊精神，今年在全國賽獲得佳績，證明小學校也有大能量。

嘉義市長黃敏惠表示，北園國中的孩子很努力，從去年12月起經歷初賽、複賽到決賽，孩子們曾說「我們一定會去宜蘭縣！」，看到球員用每場比賽體現球不落地、永不放棄的堅韌精神，這就是嘉義市的教育新世代，市府鼓勵愛運動的孩子勇敢挑戰，建立自信心，為自己寫紀錄，最是難能可貴。

嘉義市北園國中男排是普通班學生組合而成，在今年國中排球乙級聯賽全國賽奪得季軍，球員欣喜若狂。（北園國中提供）

北園國中男排隊長、主攻手張正楷（白色球衣）是隊上主力。（北園國中提供）

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