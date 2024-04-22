NBA》兩個親弟弟接連出包 MPJ吐心聲：隊友是最大的後盾

儘管兩兄弟接連出事，不過小波特（右）季後賽首戰對湖人仍繳出好表現。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊前鋒「MPJ」小波特（Michael Porter Jr.）近日家庭內不太平靜，兩個親弟弟J.波特（Jontay Porter）與C.波特（Coban Porter）分別因為賭球和酒駕陷入風波，這讓外界關心小波特季後賽是否會因此受影響，而他也在與湖人首戰賽後接受採訪，坦言儘管兩個親兄弟出事，但他還有一票隊友作為後盾支持他。

小波特原本效力暴龍的弟弟J.波特先是被爆出親自涉入運彩、流出自身訊息給賭客而遭聯盟終生禁賽，前幾日另一個弟弟C.波特又因酒駕撞死人被判6年，對此小波特受訪表示，他當然盡力去將這些不好的事和球場區分開來。

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「一些不好、傷心地事情發生在我兩個弟弟身上，但我還有15、16個兄弟（指金塊隊友），所以我知道我必須為了他們在這裡，做好我的工作。」小波特說道。

小波特之前才因為出席弟弟C.波特的聽證會，而缺席季後賽首戰前一天的球隊練球，他表示隊友都很可以理解他缺席的原因，對他來說可以趕上比賽，是一件很重要的事情。

而首戰季後賽小波特似乎未受影響，全場出戰38分鐘，繳出19分8籃板1抄截2阻攻的數據，金塊也順利在主場收下首輪第一勝。

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