MLB》人生第一次現場看球！ 幸運球迷保留大谷「超越酷斯拉」全壘打球

接到大谷翔平歷史性全壘打球的幸運球迷。（取自推特）
廖志軒／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第176轟，刷新日本球員最多轟紀錄，而拿到這顆破紀錄全壘打球的球迷，選擇保留這顆球。
道奇今日交手大都會，大谷翔平在3下棒打豪瑟（Adrian Houser），逮中紅中失投的滑球掃出右外野2分砲，本季第5轟出爐，也是大聯盟生涯第176轟，超越大前輩「酷斯拉」松井秀喜，寫下日本球員最多轟新猷。
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據日媒《產經體育》報導，接到大谷翔平歷史性全壘打球的球迷，今天與住在洛杉磯的親戚們共30人大家族一起來看球，還有幾位親戚是從拉斯維加斯趕來的。
這位幸運球迷表示：「這是我第一次來現場看棒球，當時球從上面滾下來，我把它撿起來，還有人衝過來撞到我左耳，我聽說這球刷新了日本球員最多轟紀錄，是很特別的球。」
當下道奇球團馬上有人來協商要把球換回去，不過據《The Athletic》記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，這位球迷決定保留這顆球。
大谷翔平、第5号ホームラン！— 【ＳＳ】大谷速報＆スポーツ速報 （@30R9gmaMUy3guDJ） April 21, 2024
松井秀喜を越え『MLB日本人最多本塁打』記録更新
1位大谷翔平 176本
2位松井秀喜175本
3位イチロー117本
先制の2ランホームラン！2-0#大谷翔平 #ドジャース
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