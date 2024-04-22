全中運》致民國中「魯凱勇士」彭允承 全中運角力2連霸為苗縣摘下首金

苗栗縣立致民國中學生彭允承，於20日在全中運希羅式角力第五級奪金，為苗栗縣賽會摘下首面金牌，由於他連兩年在此賽事奪冠，他也開心比2，代表2連霸。（致民國中提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立致民國中深耕柔道角力10餘年，除了榮獲教育部體育署110學年度體育班訪視績效優良學校，選手在近日展開的全國中等學校運動會也旗開得勝，展獲佳績。其中，「魯凱勇士」彭允承在國男組希羅式角力第五級，為苗栗縣摘下此次賽會首面金牌，也是他連兩年在此賽事奪金，為國中生涯留下美好回憶。

彭允承是魯凱族人，父母離異，隨母親生活，靠著母親在鄰近國小教原住民舞蹈維生，家裡收入較不穩定。彭允承雖國小5年級才開始接觸柔道角力運動，但靠著優秀的運動細胞，及不間斷的練習與不服輸的鬥志，於去年在全中運角力奪金，展露頭角。

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彭允承接續多次榮獲全國大賽金牌，上個月在嘉義縣舉辦的113年度全國角力錦標賽暨2024年國家代表隊選拔賽中，他也拿下全國希羅式角力第七量級第一名，並當選中華民國U15角力國手，即將代表台灣隊遠赴阿拉伯為國爭光。

彭允承在4月20日全中運國男組希羅式角力第五級競賽中，藉著熟練的步法與精湛的摔技，一路斬將搴旗，勇奪第一名，為苗栗縣代表隊奪下第一面金牌。

致民國中校長詹吉翔表示，感謝縣長鍾東錦對體育的關心支持及挹注，讓苗栗縣小選手無後顧之憂，並感謝教練莊登州、吳宛青、林宇鴻、許博凱等人的紮實訓練，讓選手充分展現才能技藝。致民國中在全中運開賽的頭兩天，除了彭允承榮獲國男組角力希羅式第五級金牌，另有學生黃俊瑋榮獲柔道國男組柔道第五級銅牌、柯鋒序獲柔道國男組柔道第四級第五名、古閔竣獲國男組角力希羅式第九級第七名等佳績。

此外，與彭允承平日的對戰練習夥伴，縣立苑裡高中學生高子昊也在彭允承奪金後，在隨後的高中男組角力希羅式第二級競賽中，拿下冠軍；另，苗栗縣卓蘭高中郭昱均於昨天在高女組滑輪溜冰速度過樁對抗賽金牌。頭兩天賽事，苗栗縣累計奪下3金、4銀、7銅，及6個第五，11個第七，3個第八。

致民國中校長詹吉翔（右一）與苗栗縣柔道角力隊選手合照。（致民國中提供）

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