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NBA》年度獎項最終名單公佈 小丑、SGA、東契奇角逐MVP

2024/04/22 10:10

東契奇（左）、約基奇（右）將爭逐年度MVP。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著季後賽首輪開打，NBA官方也公佈了年度獎項的最終票選名單，包含了MVP、年度最佳新秀、年度最佳防守球員等獎項，其中最受矚目的MVP獎項，將由「小丑」約基奇（Nikola Jokic）、「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、東契奇（Luka Doncic）三人爭奪。

NBA官方公佈各項年度獎項最終票選名單，MVP部分由金塊約基奇、雷霆吉爾吉斯亞歷山大、獨行俠東契奇三人爭奪，這三人中僅約基奇有獲得過MVP，他在2021、2022連兩年獲選MVP，去年則是由七六人恩比德（Joel Embiid）獲得，無緣三連霸。

如果今年約基奇拿到MVP，將會成為他生涯第三座MVP，同時也會成為聯盟史上第9位，至少獲得三座MVP的球員，過去寫下這項紀錄的包含羅素（Bill Russell）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Moses Malone）、柏德（Larry Bird）、魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）。

值得一提的是，馬刺狀元「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）入圍了兩個年度獎項的最終名單，包含了年度最佳新秀、以及年度最佳防守球員。

溫班亞瑪有機會囊括年度最佳新秀、年度最佳防守球員兩個獎項。（資料照，法新社）

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