晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》里拉德半場轟35分締隊史新猷 公鹿宰溜馬搶開門紅

2024/04/22 09:42

里拉德。（USA TODAY Sports）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東部季後賽首輪賽事，公鹿雖然一哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺陣，里拉德（Damian Lillard）跳出來接管大局，上半場就轟出35分，率隊以109：94擊敗溜馬，搶下開門紅。

「字母哥」在季末對上塞爾提克一戰拉傷左小腿，公鹿戰績也受到影響，例行賽最終戰遭尼克超車，以第3種子之姿進入季後賽，對決第6位的溜馬，雙方在例行賽交手5場，溜馬拿下4勝。

里拉德上半場如入無人之境，19投11中、飆進6記3分彈，貢獻35分幫助球隊以69：42大幅領先，他也寫下公鹿隊史季後賽半場得分紀錄。而溜馬少主「新控衛之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton）則只拿7分。

只是易籃後，里拉德手感急速冷卻，僅3次出手且1分未得，公鹿被打出29：14的攻勢縮小差距，也為比賽增添懸念。

決勝節公鹿在米德爾頓（Khris Middleton）外線破網率領下拉出一波14：6的小高潮再度將分差擴大至20分，讓勝負提早定調，密爾瓦基大軍順利在主場搶下首勝。

上半場拿下35分的里拉德最後兩節一分未得，米德爾頓攻下23分10籃板，波提斯（Bobby Portis）挹注15分11籃板，羅培茲（Brook Lopez）繳11分。

溜馬此役外線命中率僅20.5%種下敗因，西亞卡姆（Pascal Siakam）轟出全隊最高36分14籃板，M.透納（Myles Turner）拿下17分8籃板，哈里伯頓只有9分進帳。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。