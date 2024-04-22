NBA季後賽》里拉德半場轟35分締隊史新猷 公鹿宰溜馬搶開門紅

里拉德。（USA TODAY Sports）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東部季後賽首輪賽事，公鹿雖然一哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺陣，里拉德（Damian Lillard）跳出來接管大局，上半場就轟出35分，率隊以109：94擊敗溜馬，搶下開門紅。

「字母哥」在季末對上塞爾提克一戰拉傷左小腿，公鹿戰績也受到影響，例行賽最終戰遭尼克超車，以第3種子之姿進入季後賽，對決第6位的溜馬，雙方在例行賽交手5場，溜馬拿下4勝。

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里拉德上半場如入無人之境，19投11中、飆進6記3分彈，貢獻35分幫助球隊以69：42大幅領先，他也寫下公鹿隊史季後賽半場得分紀錄。而溜馬少主「新控衛之神」哈里伯頓（Tyrese Haliburton）則只拿7分。

只是易籃後，里拉德手感急速冷卻，僅3次出手且1分未得，公鹿被打出29：14的攻勢縮小差距，也為比賽增添懸念。

決勝節公鹿在米德爾頓（Khris Middleton）外線破網率領下拉出一波14：6的小高潮再度將分差擴大至20分，讓勝負提早定調，密爾瓦基大軍順利在主場搶下首勝。

上半場拿下35分的里拉德最後兩節一分未得，米德爾頓攻下23分10籃板，波提斯（Bobby Portis）挹注15分11籃板，羅培茲（Brook Lopez）繳11分。

溜馬此役外線命中率僅20.5%種下敗因，西亞卡姆（Pascal Siakam）轟出全隊最高36分14籃板，M.透納（Myles Turner）拿下17分8籃板，哈里伯頓只有9分進帳。

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