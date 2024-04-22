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排球》偏鄉學校出頭天！嘉義縣義竹國中男排全國乙級奪冠

2024/04/22 10:06

義竹國中選手在比賽上跳躍殺球。（義竹國中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹國中位處偏鄉，為偏遠學校，學生人數僅200多人，學校男排去年在國中排球乙級聯賽全國決賽分組賽失利被淘汰，經過一年嚴格、精實的訓練，每天晚上進行3小時夜訓，實力大進，在今年4月17日至21日舉辦的國中排球乙級聯賽全國決賽中，球員接發球穩定，扣球力道猛烈，展現高水平的攻防實力，6戰全勝奪得隊史首冠，更是嘉義縣學校首次在國中排球乙級聯賽獲得冠軍。

義竹國中男排成立15年，2020年曾奪得108學年度乙級聯賽亞軍，當時球隊立下願望，要為學校拿回冠軍，然而去年參加乙級聯賽全國賽卻在分組賽連敗3場，連12強都沒進被淘汰；去年失利後，球隊勵精圖治，平常固定晚間6點到9點夜訓，在全國征戰累積經驗、在酷熱天氣中訓練體能，並且移地訓練與甲級隊伍切磋，希望在今年能打出不一樣的表現。

球員翁郁盛、陳建儒、黃士彥、蔡家宏、邱裕豪、林珈丞、翁宏鈺、柯博盛、顏贈恩、翁偲晏及詹紫龍經過嚴格的訓練，在今年於宜蘭縣頭城高商舉辦的國中排球乙級聯賽全國賽表現優異，分組賽擊敗台中市惠文高中國中部、去年冠軍台南市白河國中及彰化縣伸港國中，還多次將對手單局得分壓制在個位數；八強戰義竹國中擊敗南投縣草屯國中、四強戰擊敗嘉義市北園國中，冠軍賽中再次面對白河國中，攻防表現佳，接球穩定失誤少，多次重扣更激起全場觀眾情緒，場邊尖叫歡呼不斷，以25比17、25比9直落二擊敗對手，6場比賽僅失1局，展現制霸全國乙級的實力。

身高192公分的球員翁郁盛國小就練排球，國中繼續投入鍛鍊，從動作不熟稔到殺球快手，成長讓人刮目相看；舉球員邱裕豪國中才真正接觸排球，非常感謝教練及老師的指導及照顧；球員說，冠軍之路沒有想像中容易，從四大盃賽開始，每一場賽前都會聚在一起聽著教練的指導與戰術，盡力去做到最好，也不斷告訴自己，不要再留下懊悔的淚水。

排球教練楊禹中表示，奪冠是球隊的夢想及目標，這支球隊不管上場或在場邊加油，每一個小將都付出努力和汗水，「冠軍的榮耀是屬於大家」。義竹國中校長蔣佳樺說，男排表現優異，感謝學校體育團隊堅持到底，鄉親支持，更感謝嘉義縣政府教育處相信學校，願意提供學校一位排球助理專任教練人力，給體育班大力的支持及後援，能奪冠是義竹國中排球隊的驕傲，更是全校師生以及嘉義縣的榮耀，將延續著學長們拚搏的態度，創造輝煌歷史。

家住義竹鄉的嘉義縣議員翁聰賢（左）等到宜蘭縣為義竹國中隊伍加油。（義竹國中提供）

義竹國中校長蔣佳樺（後排中）讚賞球員們努力的成果。（義竹國中提供）

嘉義縣義竹國中男排隊伍獲得國中排球乙級聯賽全國冠軍。（義竹國中提供）

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