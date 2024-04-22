NBA》第二節只拿8分本季最爛 獨行俠主帥直言：打得太被動

獨行俠第二節只拿8分種下敗因。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西部首輪季後賽，獨行俠、快艇普遍被認為是最難預測的對戰組合，而快艇首戰在一哥雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣的情況下，反以109：97贏球，對此獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）直言，球隊打得太被動了。

獨行俠本場上半場進攻大當機，前兩節僅拿30分，第二節更是只有8分進帳，對於吞敗奇德表示，快艇有很多身體對抗，相較之下獨行俠打得很被動；根據《ESPN》數據統計，單節8分寫下了獨行俠本季最低得分紀錄。

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儘管下半場獨行俠重新調整開始追分，無奈上半場落後太多，最終反撲未果，還是以雙位數分差輸掉季後賽首戰。

獨行俠本場先發中鋒加佛德（Daniel Gafford）坦言，他沒有準備好要面對季後賽，此戰他早早陷入犯規麻煩，整場只打了14分鐘，留下3分1阻攻、沒有抓下任何籃板的成績，「我必須打出季後賽籃球，而不是今晚這種表現。」加佛德說道。

厄文（Kyrie Irving）表示，季後賽是身體碰撞的戰場，很多人還不習慣季後賽碰撞、不知道裁判的尺度在那，不過儘管第一場吞敗，相信下一戰可以做出調整。

獨行俠一哥、全場攻下33分13籃板的東契奇（Luka Doncic）則表示，他必須打得更有侵略性，上半場就是打得不夠侵略，導致如此災難級別的進攻。

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