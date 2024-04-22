MiLB》鄭宗哲2A出賽敲1安有1盜 陳柏毓中繼挨轟吞敗

鄭宗哲。（資料照）

〔中央社〕美國職棒匹茲堡海盜隊2A今天與巴爾的摩金鶯隊2A交手，海盜隊2名台灣球員有出賽，野手鄭宗哲敲出1安、跑出1次盜壘成功，陳柏毓中繼登板投2.1局挨轟失3分、吞下個人本季首敗。

海盜隊2A台灣野手鄭宗哲今天先發打1棒、守二壘，鄭宗哲1局上吞下三振，3局上也吞下三振，6局上敲出三壘方向飛球出局，6局下鄭宗哲更換守備位置、移防游擊。

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鄭宗哲8局上1人出局後敲出中外野方向安打、跑出個人本季第4次盜壘成功，但隊友沒能延續攻勢、沒有跑回分數，9局上敲出中外野方向飛球出局，也成為比賽最後一個出局數。

鄭宗哲今天總計5打數敲出1支安打，跑出1次盜壘成功，吞下2次三振，賽後打擊率2成。

今天比賽前4局打完海盜隊0比2落後，5局下陳柏毓接手中繼，雖有被敲出2支安打，但沒有失分，6局下被首名打者敲出安打，但接著連抓3個出局數。

海盜隊7局上追回2分、2比2扳平比數，但7局下陳柏毓有狀況，被首名打者敲出二壘打、投出四壞保送，接著被比弗斯（Dylan Beavers）敲出全壘打、失掉3分，抓到1個出局數後退場。

海盜隊9局上追回2分，但攻勢沒有延續以4比5吞敗。陳柏毓今天總計用52球投2.1局，被敲出5支安打包括1轟，投出1次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，吞下個人本季首敗，賽後防禦率9.90。

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