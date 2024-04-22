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中職》獅復古月首週 「百勝阿草」謝長亨回台南同樂

2024/04/22 11:02

獅復古月首週，謝長亨回台南同樂。（統一獅隊提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年五月統一獅台南棒球場主場賽事，規劃復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，當月統一獅主場應援將採用樂隊應援，壁壘分明對抗比賽張力再現，三壘區域將回歸給客隊啦啦隊應援，當月統一獅主場賽事將穿上傳統經典綠色球衣出賽，本系列復古月主題賽事，首場邀百勝強投謝長亨回到台南棒球場，與球迷相見歡，跟老朋友球迷們一起敘舊尬聊。

謝長亨，1991年～2001年效力獅隊，以綠色阿草、棒球紳士為名，效力獅隊12年期間是獅隊指標性球星也是主力先發投手之一，更是中職首位選手達成生涯百勝榮耀紀錄，卸下球員身份後，更在2001~2005年期間擔任獅隊投手教練、總教練一職，當初更慧眼識英雄，在中職季中選秀中為獅隊選進及培育許多優秀好手。除了擔任教練一職外，更是貝思沛拉棒球學校創辦人，投入運動科學領域。

就在5月4日台南棒球場統一獅主場賽事，燃燒熱情的火拚出感動的心，統一獅復古月主題日活動，特別邀請謝長亨回到獅隊主場相見歡，並賽前特別舉辦「老獅話家常」場外TALK SHOW活動，邀請球迷一起進場喀聊回憶曾經的那份榮耀與感動，當天也特別推出謝長亨搖頭公仔套票，目前已全數銷售一空，將抽出幸運60位球迷，參與謝長亨簽名會。

當天台南棒球場場外，也將規劃一系列復古月主題遊戲活動，邀請球迷一起進場體驗豐富好玩復古月遊戲。

2024統一獅5月復古月主題賽程：

5月3日 （五） 18:35 樂天桃猿vs.統一獅

5月4日 （六） 17:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月5日 （日） 14:05 樂天桃猿vs.統一獅

5月15日 （三） 18:35 富邦悍將ㄕvs.統一獅

5月24日 （五） 18:35 中信兄弟vs.統一獅

5月25日 （六） 17:05中信兄弟vs.統一獅

5月26日 （日） 17:05中信兄弟vs.統一獅

看台應援：

主隊應援：一壘區、本壘區、外野區

客隊應援：三壘區 ＊客隊官方應援團位置規劃在三壘Ｅ區1~2排

預售平台：

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ibon網路售票系統

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週六、週日主題日贈品：

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