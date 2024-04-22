中職》洪一中被關球場惹眾怒、球迷嗆高雄好丟臉 陳其邁︰持續精進球場管理

洪一中被關球場惹眾怒!圖為高雄市長陳其邁參加台剛澄清湖開幕儀開球。（資料照、記者李惠洲攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鋼雄鷹總教練洪一中賽後欲場時被關地下室停車場，引發球迷憤慨，還有球迷嘆高雄好丟臉!高雄市長陳其邁臉書也被灌爆，陳其邁則留言表示，運發局經調查在整個球場管理及與球團溝通顯有疏失，即日起撤換球場主任，未來必將持續精進球場管理，提供球團與球員更好服務。

洪一中前天賽後要離開球場時，竟被關在地下室停車場，洪總昨重話怒批澄清湖球場的場方人員很不友善，高市運發局昨調查後，緊急懲處撤換失職人員，台鋼球團則聲明，未來會持續和高市府溝通協調，以提供教練、球員和球迷好的訓練及看球環境。

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洪總被關事件引起球迷憤怒，紛紛到陳其邁臉書留言「可以講一下，洪總被關在球場，和後續如何改善嗎？」、「是否可正視整個球場運作及上級維護單位的問題」、「以前澄清湖都沒人，爽太久了嗎？工作人員不爽工作太多嗎？」、「澄清湖棒球場工作人員 態度太糟糕了」、「千勝教練被關起來，高雄要趕走棒球隊嗎」、「澄清湖棒球場這樣對待高雄的球隊？」 、「高雄好丟臉」。

陳其邁留言說明，高雄運發局經調查在整個澄清湖球場管理及與球團溝通顯有疏失，即日起撤換球場主任，其他人員調查懲處，未來必將持續精進球場管理，提供球團與球員更好服務，為高雄棒球賽事環境齊心努力。

洪一中總教練被關在澄清湖球場事件引發球迷憤慨。（本報資料照）

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