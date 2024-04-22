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NBA季後賽》老八鵜鶘差點扳倒龍頭 SGA關鍵三分打助雷霆險勝

2024/04/22 12:16

吉爾吉斯亞歷山大。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕西部龍頭雷霆今天在季後賽首輪G1碰上第8名晉級的鵜鶘，打得意外的驚險，兩隊鏖戰的最後1分多鐘，雷霆才靠著吉爾吉斯亞歷山大的三分打鎖定勝利，最終以94：92驚險開胡。

即變少了主力威廉森（Zion Williamson），鵜鶘依舊在附加賽力退國王，搭上季後賽末班車，首輪強碰西部龍頭雷霆。

上半場陷入焦土戰，鵜鶘團隊命中率3成、雷霆4成都不算太好，鵜鶘後衛麥考倫（CJ McCollum）拿下9分全隊最高，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）包辦11分，半場打完雙方戰成43：43平手。

易籃後，吉爾吉斯亞歷山大和威廉斯（Jalen Williams）火力串聯，助隊擴大領先，但鵜鶘的反擊也很快，小南斯（Larry Nance Jr.）、阿瓦拉多（Jose Alvarado）內外夾擊，鵜鶘再度趕上。但該節尾聲雷霆攻勢再起，一波7：2攻勢，讓他們帶著6分領先進入決勝節。

即便陷入雙位數落後，鵜鶘依舊沒放棄，墨菲（Trey Murphy III）、麥考倫接力投進三分球，率隊在最後3分多鐘時超前。

雷霆最後關頭陷入得分荒，直到終場前1分半鐘甦醒，吉爾吉斯亞歷山大中距離命中追平，隨後霍姆格倫（Chet Holmgren）關鍵阻攻，再給吉爾吉斯亞歷山大完成3分打的機會。

終場前32秒，雷霆握有3分領先，但麥考倫跳投命中，追到1分差，隨後霍姆格倫被送上罰球線，兩罰中1，雖然鵜鶘還有執行最後一擊的機會，卻沒能把握，以2分差飲恨。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大繳出全場最高28分、6籃板，威廉斯19分次之；鵜鶘方面，墨菲貢獻全隊最高21分，麥考倫20分。

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