中職》獅悍戰一壘審林金達誤判 聯盟懲處出爐

林金達。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕21日統一獅和富邦悍將之戰，一壘審林金達2度誤判，其中一次獅隊由於用完挑戰權，無法申請電視輔助判決，該半局僅拿1分。

今天聯盟公告：聯盟今（22）日公告，針對裁判林金達於4月21日編號049場例行賽擔任一壘審執法，第2局下半發生單局2次誤判，經賽務部檢視比賽畫面與會議討論後，予以停止執法兩場比賽，自4月23日起執行懲處並扣考核分數，並加強執法專業訓練。

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中華職棒楊清瓏秘書長表示，有關大家討論的挑戰次數與項目調整，每年球季前總教練會議都會進行討論，並將結論送交領隊會議通過，聯盟按決議執行。因此，如有任何需要調整的地方，未來在總教練會議上也會納入討論。

【參考資訊】：

一、2014年即時重播輔助判決剛上路時，比照美國職棒，總教練每場只有一次的挑戰權利，如果改判，該總教練仍保有下一次即時重播的挑戰權利，但每場挑戰總次數不得超過兩次。

二、在2019年季前總教練會議上討論決議，每隊比賽挑戰一次，改為每隊比賽保證兩次挑戰機會。

三、2021年季前總教練會議修正，除原本每隊可以挑戰兩次外，除了正規9局維持兩次挑戰的機會，延長賽可以再挑戰一次。挑戰項目從7項增加為11項。

四、2024年季前總教練會議新增，將延長賽改為突破僵局制、正式納入投球計時、計時器由主場球團裝設、開放使用PitchCom等。

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