中職》樂天26日本季首度「回家」！ 主場明起售票

26日將是桃園球場本季初亮相。樂天桃猿隊球團今天公告，預計明起開始售票。（圖取自樂天桃猿粉絲團）

〔記者林宥辰／台北報導〕經過聯盟初階段評估和昨天測試賽結果，聯盟今稍早公告，樂天桃園球場通過測試，預計4月26日面對台鋼雄鷹的主場賽事，樂天桃猿就能回桃園主場作戰。

開季以來，樂天桃猿成為「流浪猿」，主場遍及天母、大巨蛋和台南，球員狀態調整備受考驗，也影響球團票房收益。

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如今，桃園球場通過聯盟審核，本週末終於能啟用，26日將是桃園球場本季初亮相。樂天桃猿隊球團今天公告，預計明起開始售票：

Rakuten Monkeys 2024年上半季主場例行賽門票「4/26（五）–5/2（四）場次」確定將自4月23日（二）起於全網FamiTicket網站以及全家FamiPort機台開放預售，在會員優先購票後將於4月24日（三）13:00起全面開賣。

購票時程

❏4月23日（二）12:00 – 16:00

➥ 2024金猿卡 FamiTicket、FamiPort預購

❏4月23日（二）17:00 – 19:00

➥ 2024年間席 FamiTicket、FamiPort預購

❏4月23日（二）20:00 – 4月24日（三）09:00

➥ 2023樂猿卡 FamiTicket、FamiPort預購

❏4月24日（三）10:00 – 12:00

➥ 樂天信用卡 FamiTicket預購

❏4月24日（三）13:00 – 比賽前一晚23:59

➥ 全面開賣（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區同步開賣）

會員優先購票 #請使用先前發送之同一組序號進行優先購票

#預售至每場比賽前一晚23:59

注意事項

1. 會員及樂天信用卡友優先購票為每人每場限4張，全面開賣單筆預售可購8張門票

2. 若需使用電子票功能，應選擇FamiTicket售票網，超商FamiPort機台不支援電子取票功能

3. 尊猿席、團猿席、大樂放鬆區無提供電子票（會員卡友可優先購買尊猿席）

4. 快樂炒、團猿席、大樂放鬆區無身心障礙票且僅提供預售

5.東、西下D＆E區13排前，售票系統上將顯示為區域名稱加註「樂力應猿區」，選購時請多加留意

6. 預售內野四人同樂票方案 #票種請選同樂票

7. 主辦單位保有修改、變更活動內容之權利

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