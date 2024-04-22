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T1》海神本週末主場移師鳳山 胡瓏貿難忘元年總冠軍戰絕殺三分球

2024/04/22 14:38

本週末海神主場賽事將移師鳳山體育館舉行。（高雄全家海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神例行賽最後一個主場週4月27日、28日移師鳳山體育館，迎戰新北中信特攻、台啤永豐雲豹。繼元年總冠軍賽後重返鳳山，胡瓏貿表示，鳳山體育館是充滿回憶的地方，自己興奮且期待，場上做好該做的，為季後賽衝刺。

海神成軍元年總冠軍系列賽於鳳山體育館收下關鍵2連勝，最終直落三捧回隊史首冠，其中胡瓏貿總冠軍賽首戰飆進生涯首記絕殺三分球，第2戰締造季後賽生涯最佳38分。

與當時的對手艾倫現在並肩當戰友，胡瓏貿說：「鳳山是充滿回憶的地方，特別是第一季球隊在鳳山體育館打出好表現。我給自己的目標，就是場上做好球隊需要的，無論是得分、助攻、防守，場下幫助隊友，鼓勵彼此，為季後賽做準備。」

此外，多喝水 STAY COOL 品牌好友蔡黃汝，28日為海神開球前，13點至13點30分將在環廊多喝水攤位擔任一日店長，舉辦試飲強氣泡水，並與球迷進行互動遊戲。

為了感謝球迷，28日例行賽最終回，賽後將由隊長余純安代表全隊致詞，帶領全體球員一起繞場，並進行大合影，相約季後賽攜手 RIDE THE WAVE。

海神主場活動。（高雄全家海神提供）

海神主場活動。（高雄全家海神提供）

本週末海神主場邀請蔡黃汝開球。（高雄全家海神提供）

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