MLB》宇宙道奇排名大幅下滑！ 聯盟實力榜龍頭換勇士當

大谷翔平今天開轟幫助道奇中止近期3連敗。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟開季至今已經將近一個月，在今天官方釋出新版的實力排行榜，原本在第一的「宇宙道奇」因近期接連敗給教士、國民與大都會，排名一口氣下滑到第6名，第1名則由勇士隊奪下。

道奇近期狀況相當糟糕，輸掉對教士、國民與大都會3個系列賽，9戰中僅拿3勝，包含今天靠著葛拉斯諾（Tyler Glasnow）8局10K好投與大谷翔平破日本人紀錄的大聯盟生涯第176轟，才終止近期3連敗，免於被大都會橫掃。

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在經歷一波低潮後，道奇雖然仍是國聯西區唯一勝率超過5成的球隊，但也僅剩下13勝11敗的戰績，因此官網將他們從上次榜單的第一名大幅拉到第六名。大聯盟官網記者雷奇（Will Leitch）表示，近期道奇不斷向任何願意傾聽的人訴說，他們一點都不擔心近期的低迷表現。

雷奇表示，今天他們彷彿用兩位巨星葛拉斯諾與大谷翔平的表現證明，只要你有這麼多球星在陣上，想要止敗就是很簡單的事情。接下來道奇將帶著分區領先的優勢進行9戰的客場之旅，而且在緊要關頭時他們永遠會記得，自己球隊陣中的前三棒是貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平與佛里曼（Freddie Freeman）。

本次實力排行榜的前10名依序為勇士、洋基、金鶯、守護者、釀酒人、道奇、費城人、皇家、小熊以及大都會。

勇士被排在最新一期實力排行榜龍頭。（今日美國）

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