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羽球》葉宏蔚／李佳馨成中租首對奧運組合 默契將成最大優勢

2024/04/22 15:52

葉宏蔚／李佳馨。（中租羽球隊提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕依據世界羽聯（BWF）積分排名，中租企業羽球隊混合雙打組合葉宏蔚／李佳馨，已取得2024年巴黎奧運參賽資格。中租青年展望基金會董事長辜周靖華今表示，中租羽球隊以培育奧運選手為目標，成立短短8年，即成功產生首支進軍奧運組合，期待能順利摘下首面獎牌。

為迎接巴黎奧運的挑戰，中租基金會表示，已委請外部教練協助，針對混雙搭配的對戰技巧強化培訓，以提升精進尋求突破。同時，也持續參與外部賽事，例如超級750系列新加坡公開賽、超級1000系列印尼公開賽等，以維持實戰的節奏感。

目前混雙世界排名第13名的葉宏蔚與李佳馨，2021年開始搭檔，經過一段磨合期，聽取教練建議，凝聚共識，在2023年世界大學運動會混雙賽中一舉摘金，今年3月全英公開賽表現亮眼，打敗泰國組合首度闖進8強。

1999年出生的葉宏蔚，17歲時，加入當時剛成立的中租羽球隊，專攻雙打，為創隊元老，2017年，成為甲組球員。李佳馨父母皆是羽球國手，自小耳濡目染，2020年加入中租羽球隊，弟弟李佳豪隨後也成為中租隊員，踏上職業羽球之路。

面對世界頂尖混雙選手的挑戰，葉宏蔚自評在細節處理還不如對手，自我要求得控制失誤、提升得分效率。李佳馨則認為，經過多年搭配，彼此之間已有相當默契，在球場上很快就可以了解對方想法。

為支持發展體育文化，與培育優秀選手，中租基金會於2015年成立「中租羽球隊」，提供專業化的軟硬體資源予羽球隊選手，並向下紮根，與各級學校國、高中及大學建教合作，系統性資助體育長才的學生。中租羽球隊每年也定期至偏鄉學校舉辦「羽夢想有約」夏令營，將體育專業及運動精神傳承給下一代。

中租羽球隊成立至今已培育約20名世界排名選手，除了混雙葉李配之外，還包括女子單打許玟琪、女子雙打組合李佳馨與鄧淳薰、男子雙打組合魏俊緯與吳冠勳等傑出選手。2023年參與45場海內外賽事，亦取得20面金牌、19面銀牌及28面銅牌的成績。

李佳馨。（中租羽球隊提供）

葉宏蔚。（中租羽球隊提供）

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