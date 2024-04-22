全中運舉重》「小不點」潘幸甄奪金 盼用獎金減輕家裡負擔

潘幸甄（左二）拿下高女組55公斤級金牌（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄市路竹高中的「小不點」潘幸甄今天在113年全國中等運動會「升級」挑戰高女組55公斤，繳出抓舉76公斤、挺舉90公斤、總和166公斤，跟妹妹潘美金在全中運都一起拿下金牌，為高中生涯畫下完美句點。

潘幸甄是2023世界青少年舉重錦標賽的3金得主，她今年在全中運從主戰場49公斤升等挑戰55公斤級，不只量級升級，獎牌成色也同步升等，從高一的銅牌，到高二的銀牌，高三終於站上頒獎台的最頂端，她看著脖子掛的沉甸甸金牌直呼「很感動！」

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但這面獎牌其實贏得很驚險，潘幸甄在挺舉前2次試舉挑戰90公斤都失敗，好在第三把成功舉起，讓她也鬆了一口氣，她承認，因為第一次比55公斤級，確實多少有點緊張，加上上週練習弄傷頸部，確實在試舉時有點吃力，「這真的是贏的最驚險的一次！」

潘幸甄家境清寒，主要經濟來源是靠父親打零工，她希望能用舉重減輕家裡負擔，除了靠獎金貼補家用，她去年開始前進國訓中心訓練，也一舉省下三餐的費用。

不只潘幸甄舉出一片天，事實上，她們家中的3姊妹都在練舉重，妹妹潘美金日前也在國女組49公斤奪金，潘幸甄笑說，「有講好要一起拿金牌，很開心真的完成。」

潘幸甄也要將這面金牌獻給教練黃厚銘，因為這次全中運的表現讓他擔心了，她預計在8月全國總統盃登場，希望汲取全中運的經驗，改善不足之處，之後9月世界青年舉重錦標賽拚佳績。

潘幸甄（左二）拿下高女組55公斤級金牌（記者吳孟儒攝）

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