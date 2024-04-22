排球》宜蘭礁溪國中女排隊全國乙級聯賽摘冠 一年第5座冠軍獎盃

礁中女排隊在聯賽冠軍戰中擊敗對手，現場撒下彩帶慶祝。（圖由宜蘭縣府提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣排球勁旅礁溪國中女排隊，在全國國中女排乙級聯賽冠軍戰中打敗強敵桃園建國國中，以6戰全勝戰績，摘下最近一年內的第5座冠軍獎盃，值得一提是，聯賽每場戰役均連勝2局，以2比0「完封」對手，展現超強實力。

礁溪國中是宜蘭縣排球運動重點發展學校，女排隊成軍10年，在校長吳錫傳支持努力下，去年邀請礁溪國小退休教師，也是知名排球教練吳進財重出江湖接手訓練工作，與新進教練郭家銘、在校任教的前世大運台灣女排隊長邱玉鈴聯手培訓，大幅提升選手戰力。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣政府教育處今天發布新聞稿指出，本屆全國國中女排乙級聯賽在礁溪國中舉辦5天賽程，有來自各縣市16支勁旅參賽，礁中女排隊連戰皆捷，昨天下午闖進冠軍戰，縣長林姿妙、縣府教育處長簡信斌到觀戰，全隊將士用命，最後不負眾望，把冠軍獎盃留在宜蘭。

吳錫傳說，礁中女排選手每天上午6點45分到校訓練，一天操練將近4小時，假日也要參加集訓，這次在年度最重要的全國聯賽摘冠，證明汗水沒有白流，她們的優異表現，讓全校師生引以為榮。

112學年度比賽中，礁中女排隊戰績輝煌，陸續在宜縣中小學排球賽、運動愛台灣公開女子組、華宗盃、和家盃、全國國中女排乙級聯賽奪冠，另在北港媽祖盃排球賽第二名，共拿下5次冠軍、1次亞軍，為整個學年度漫長球季劃下完美句點。

礁中女排隊把全國聯賽冠軍獎盃獻給縣長林姿妙（前排左）。（圖由宜蘭縣府提供）

宜縣礁溪國中女排隊在全國國中女排乙級聯賽6戰全勝，摘下最近一年內第5座冠軍獎盃。（圖由宜蘭縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法