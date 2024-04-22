晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

全中運桌球》3:1擊退黑馬南興國中 誠正國中締造隊史首次4連霸

2024/04/22 16:35

誠正國中在國男桌球團體賽擊退南興國中，完成隊史首次4連霸。（教練王若霖提供）

〔記者許明禮／台北報導〕北市誠正國中今天在113年全中運國中男子桌球團體賽決賽，以3:1擊退新成軍的嘉義市南興國中，締造隊史首次4連霸，也是組軍以來第7面團體金牌。

近年來培養不少成人國手的誠正國中，在106年至108年寫下隊史首次3連霸，但在109年全中運4強賽以2:3遭麗山國中狙擊，中斷連霸。

110年全中運，誠正國中在張佑安、洪敬愷領軍下重返榮耀，再度開啟連霸之路。

今年全中運回到台北市，擁有主場優勢的誠正國中，8強先以直落三擊敗高雄市福誠高中，4強賽再以3:1力退擁有史上最年輕成人國手郭冠宏的台南市忠孝國中。

去年在金石建設大力支持下成軍的南興國中，也連續打敗北市至善國中、宜蘭中華國中，首度闖進決賽。

今年越級入選17歲青少年國手的林晉霆，在第一點對抗，克服局數0:2落後，以3:2逆轉今年15歲國手選拔賽獲得第2名的陳凱程，幫助誠正國中先馳得點。

第2點雙打，誠正國中張秉恩/許安柏也以3:1力克廖耿廷/龍陳羿，取得2:0聽牌。

莊忠諺在第3點單打以3:1後來居上擊敗方詠恩，為南興國中扳回一城，但誠正國中隨後展現深厚的雙打戰力，洪秉裕/程弘宇聯手以直落三解決楊沅熹/黃靖宇，完成4連霸偉業。

誠正國中教練王若霖表示，今年全中運每一場都不好打，畢竟青少年選手心情起伏較大，臨場發揮容易大起大落。林晉霆在之前的19歲青少年選拔賽才敗給陳凱程，今天能搶下第一點，對帶動團隊士氣扮演關鍵角色。

高男組團體賽，尋求衛冕的松山家商在決賽對決來自高雄智淵乒乓球館的鼓山高中，打頭陣的成人國手洪敬愷雖以1:3不敵同樣具成人國手身分的曾子彧，但第2點雙打，何勝恩/劉士銘以直落三擊敗邱笠宸/蘇晨翔；第3點單打張佑安也以3:2險勝徐絃家；隨後陳奕騰/張秉丞再克服局數1:2落後，3:2逆轉高偉誌/柯勇全，助松商以3:1驚險衛冕。

由國泰女桌化身的淡江高中在高女、國女組團體賽分別以3:0和3:2擊退北市內湖高工、高市五福國中，囊括兩面金牌。

誠正國中在國男桌球團體賽完成4連霸。（教練王若霖提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。