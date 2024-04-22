全中運桌球》3:1擊退黑馬南興國中 誠正國中締造隊史首次4連霸

誠正國中在國男桌球團體賽擊退南興國中，完成隊史首次4連霸。（教練王若霖提供）

〔記者許明禮／台北報導〕北市誠正國中今天在113年全中運國中男子桌球團體賽決賽，以3:1擊退新成軍的嘉義市南興國中，締造隊史首次4連霸，也是組軍以來第7面團體金牌。

近年來培養不少成人國手的誠正國中，在106年至108年寫下隊史首次3連霸，但在109年全中運4強賽以2:3遭麗山國中狙擊，中斷連霸。

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110年全中運，誠正國中在張佑安、洪敬愷領軍下重返榮耀，再度開啟連霸之路。

今年全中運回到台北市，擁有主場優勢的誠正國中，8強先以直落三擊敗高雄市福誠高中，4強賽再以3:1力退擁有史上最年輕成人國手郭冠宏的台南市忠孝國中。

去年在金石建設大力支持下成軍的南興國中，也連續打敗北市至善國中、宜蘭中華國中，首度闖進決賽。

今年越級入選17歲青少年國手的林晉霆，在第一點對抗，克服局數0:2落後，以3:2逆轉今年15歲國手選拔賽獲得第2名的陳凱程，幫助誠正國中先馳得點。

第2點雙打，誠正國中張秉恩/許安柏也以3:1力克廖耿廷/龍陳羿，取得2:0聽牌。

莊忠諺在第3點單打以3:1後來居上擊敗方詠恩，為南興國中扳回一城，但誠正國中隨後展現深厚的雙打戰力，洪秉裕/程弘宇聯手以直落三解決楊沅熹/黃靖宇，完成4連霸偉業。

誠正國中教練王若霖表示，今年全中運每一場都不好打，畢竟青少年選手心情起伏較大，臨場發揮容易大起大落。林晉霆在之前的19歲青少年選拔賽才敗給陳凱程，今天能搶下第一點，對帶動團隊士氣扮演關鍵角色。

高男組團體賽，尋求衛冕的松山家商在決賽對決來自高雄智淵乒乓球館的鼓山高中，打頭陣的成人國手洪敬愷雖以1:3不敵同樣具成人國手身分的曾子彧，但第2點雙打，何勝恩/劉士銘以直落三擊敗邱笠宸/蘇晨翔；第3點單打張佑安也以3:2險勝徐絃家；隨後陳奕騰/張秉丞再克服局數1:2落後，3:2逆轉高偉誌/柯勇全，助松商以3:1驚險衛冕。

由國泰女桌化身的淡江高中在高女、國女組團體賽分別以3:0和3:2擊退北市內湖高工、高市五福國中，囊括兩面金牌。

誠正國中在國男桌球團體賽完成4連霸。（教練王若霖提供）

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