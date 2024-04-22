棒球》連飆9K平墨聯紀錄！ 前塞揚強投鮑爾6局14K續拚重返大聯盟

鮑爾繳6局14K無失分好投。（圖片取自X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）今天在墨西哥聯盟大殺四方，單場狂飆14K，還追平連續9K的聯盟紀錄，幫助球隊以4：0奪勝。

現年33歲的鮑爾積極尋求重返大聯盟的機會，近期加盟墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）並簽下5場比賽合約，今天他先發對上萊昂勇士隊，主投6局狂飆14次三振，包含追平1964年羅培茲（Jose Ramon Lopez）創下的連續9K紀錄，沒有失分，僅投出1次保送，收下本季首勝。

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鮑爾在加盟紅魔鬼隊後曾在春訓熱身賽對陣洋基，投出3局無失分的表現，後續在墨西哥聯盟首戰對金塔納羅奧老虎，僅投3.2局被打7支安打失4分（3自責分），但他賽後表示自己在初登板前就感冒了。

鮑爾先前因為違反大聯盟家暴政策遭禁賽194場，去年前往日職橫濱DeNA表現不差，便離開日本尋求重返大聯盟的機會，甚至曾喊話願意底薪加盟，但目前大聯盟幾乎等於默契封殺，沒有任何球隊願意給他合約。

Somos testigos de historia pura, el cuarto inning de Trevor Bauer fue INMACULADO （9 strikes consecutivos） ¡UNA SALVAJADA LO QUE ESTÁ TIRANDO EL CY YOUNG ESTÁ TARDE!@BauerOutage pic.twitter.com/jMP9IkiBZ8 — DiablosRojosMX （@DiablosRojosMX） April 21, 2024

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