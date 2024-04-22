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中職》洪一中被關澄清湖球場 高市府再公布懲處名單

2024/04/22 17:06

台鋼雄鷹總教練20日被關在澄清湖棒球場地下室一事，高市運發局再公布懲處名單。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台鋼雄鷹20日在高雄澄清湖棒球場比賽，賽後總教練洪一中卻被關在地下室停車場，等了10分鐘後氣得搥門，門才打開。高雄市運動發展局獲報後，已於21日了解後公布撤換球場主管，今（22） 再公布懲處名單，包括副局長小過，運動設施科科長、股長予以申誡，另盼參考其他球場由台鋼自主營運。

運發局長侯尊堯表示，有關洪一中總教練受困澄清湖棒球場地下停車場一事，經過深入調查，除昨天已針對負責球場管理的主任記2小過並撤換調職外，並於今天上午召開檢討會議，針對上層主管督導不周等事實做出進一步相關懲處。懲處名單包括副局長小過、運動設施科科長及股長則予以申誡。

侯尊堯指出，球場管理上，據查台灣其他職棒球場都是由球團促參營運，目前澄清湖則是唯一以單場租用方式，台鋼今年共承租40場的方式進行。高市運發局除持續更新球場硬體設施與加強球場管理外，亦將參酌其他5個職棒球團做法，繼續和台鋼球團協商，以促進民間參與公共建設方式認養球場，達成球場管理良好溝通，事權統一的永續目標，以提供球隊、球迷更優質的服務與球場環境。

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