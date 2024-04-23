詹姆斯率湖人對決金塊力拚扳平戰局 今日賽事預告與轉播

詹姆斯。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有一場賽事轉播，由大都會對決巨人，大都會將派出昆塔納（Jose Quintana）對決巨人溫恩（Keaton Winn），喜愛大聯盟的球迷別忘了鎖定轉播囉!

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中職部分有三場轉播，第一場是桃猿兄弟之戰，桃猿將派出曾仁和對決兄弟德保拉，第二場是台鋼對決悍將，台鋼將派出江承諺對上悍將羅戈，第三場是味全統一，味全將派出伍鐸對上統一勝騎士，記得收看轉播囉!

NBA部分將有兩場季後賽G2的賽事，第一場是七六人對上尼克，尼克目前已先取1勝，恩比德（Joel Embiid）能否率隊扳平戰局，又或是尼克將取得2勝0敗的優勢呢?第二場是湖人對上金塊，金塊第一場可說是贏的非常輕鬆，第二場詹姆斯（LeBron James）能否做出回應呢?喜愛NBA的球迷千萬別錯過囉!

MLB

09:40 大都會 @巨人 愛爾達體育2台

中職

18:35 桃猿@兄弟 愛爾達體育1台

18:35 台鋼@悍將 MOMOTV、愛爾達體育2台

18:35 味全@統一 博斯運動

日職

17:00 軟銀@羅德 DAZN2

NBA

07:30 七六人@尼克 緯來體育

10:00 湖人@金塊 緯來體育、愛爾達體育1台

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