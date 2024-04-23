NBA》勇士小將新賽季將迎來爆發？主帥、GM受訪露端倪

穆迪。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士在2023-24賽季中存在許多不穩定的因素，其中之一就是陣中小將穆迪（Moses Moody）的上場時間，對此總教練柯爾（Steve Kerr）及總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在受訪時都談到對於穆迪未來的規劃。

鄧利維在美國時間周四接受訪問談到穆迪時表示:「我認為穆迪的狀況有好有壞，首先是他確實進步非常多，更重要的是他上場表現不佳也大多是因為球隊在後衛深度太深導致實戰經驗不足所導致，但他確實沒有像我們一開始所期望的獲得那麼多上場時間，同時球隊也沒有給他一條明確的方向前進。」

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對此鄧利維補充表示:「所以這將是我們休賽季要研究的問題，我認為對他來說成為四年級生應該擁有一些合理的上場時間，這樣他就能為球隊做出貢獻，同時繼續進步，我認為這是件非常公平的事。」

而穆迪近幾年在球隊擁有K.湯普森（Klay Thompson）及波傑姆斯基（Brandin Podziemski）卡住大部分後場時間的情況下，他這個賽季場均只有17.5分鐘，在所有勇士球員中排名第8，後場則為第5。

對此柯爾在談到穆迪時也分享了自己的看法:「我們隊上有非常多人和穆迪打同一個位置，雖然他已經個非常出色的球員，但他還有很大的成長空間。在攻守兩端包含做決策的能力及對各個戰術的應對等等都還能做得更好，此外我也希望他在投籃時能更迅速，我認為他應該是個出色的三分射手。」

對此柯爾也舉了一些過去的例子來說明穆迪在場上需要進步的地方:「有的時候當他擁有空檔時他不選擇投籃反而選擇切入，這讓我們失去場上的優勢，所以這些都是教練團在試圖幫助他的部分。但在他已經打了三年卻還沒有擁有太多比賽經驗的情況下，穆迪需要透過更多的訓練來改善這些東西。」

但柯爾在受訪時也認為下賽季對穆迪來說會是非常重要的一年:「穆迪是我見過打球時態度最好的年輕球員之一，他面對逆境的能力非常出色，是個很棒的年輕人，我非常希望他成功，坦白說，他絕對需要更多機會。」

雖然穆迪確實在場上還有需要進步的地方，但從兩位勇士重要人物受訪談到他時所表現出的態度來看，穆迪絕對會在2024-25賽季獲得更多的上場機會來扭轉他的職業生涯。

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