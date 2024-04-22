羽球》戴資穎和中華電信的新形象影片曝光！董事長爆料拍廣告趣事

戴資穎和中華電信推出新形象影片。（圖片截取自youtube）

〔記者粘藐云／台北報導〕中華電信今天舉辦永續形象廣告首播記者會，於世界地球日正式推出由董事長郭水義及台灣球后暨中華電信永續發展傳播大使戴資穎共同拍攝的永續形象廣告，希望能攜手為環境而戰。

郭水義表示，此次攜手戴資穎以影片三部曲方式，詮釋人與環境可以雙贏，希望透過台灣全民對小戴的支持與喜愛，推展中華電信期待和環境永續共好的理念，以影片故事感動人心，號召全民一起加入永續淨零的行列。

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雖然戴資穎接下來要出征湯優盃，持續備戰當中，今天未能現身記者會，但郭水義特別分享這次和小戴拍廣告的趣事。由於拍攝期間需要大量揮拍、跑動的畫面，郭水義也跟著小戴動起來，他笑說，拍完後真的「鐵腿」，大概有3天無法正常爬樓梯。

郭水義希望，除了透過影片分享對於環境永續的理念，同時為今年要出征巴黎奧運的戴資穎加油。中華電信會持續支持國際運動賽事，目前已連5屆取得奧運轉播權，除延續以往國際賽事最高規格的轉播服務外，今年將提供奧運史上首次AR等創新收視體驗，讓國人可透過MOD與Hami Video，見證小戴及台灣隊的精采表現，一起為台灣健兒們加油。

1.雙贏篇：https://www.youtube.com/watch?v=Pz-jU00md5A

2.攜手篇：https://www.youtube.com/watch?v=7dgOOVa1-ME

3.堅持篇：https://www.youtube.com/watch?v=jhRmPfXDu1Q

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