中職》洪一中被關事件懲處到「副局長」 藍營認應該、綠營表示驚訝

民進黨高市議員邱俊憲對於洪總被關事件懲處到副局長小過，覺得有點驚訝，認為與台鋼強化溝通機制才是重點。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對台鋼雄鷹總教練洪一中抱怨被關事件!高市運發局今發布最新懲處令，除管理主任兩小過撤換，最高懲處到負責督導的副局長小過；高市議會國民黨團總召黃香菽認為應該懲處，澄清湖球場所在區域的民進黨高市議員邱俊憲則感歎有點驚訝。

高市運發局長侯尊堯今表示，有關洪一中總教練受困澄清湖棒球場地下停車場一事，運發局經深入調查，除昨（21）日已針對負責球場管理的主任記兩小過並撤換調職外，並於今上午召開檢討會議，針對上層主管督導不周等事實做出進一步相關懲處，懲處名單包括副局長小過、運動設施科科長及股長則予以申誡。

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黃香菽認為，把總教練關在球場是蠻嚴重的事，高雄正積極推廣棒球，還要拜託台鋼認養球場，卻發生這重大問題，怎沒會沒盤點清楚場內人員?懲處是應該的，不能只是拿基層人員開刀，對主管懲處才有警惕，這件事也凸顯運發局沒做好準備（還沒整修完），就讓澄清湖使用，可能搶著讓市長開球。

邱俊憲強調，懲處不是重點，應該是市府與台鋼間的溝通要再加強，且球賽不只是一場，還有很多比賽要進行，如何讓場地更好使用，讓球迷、球團共榮共存，檢視與調整相關作為，才是這件事情後續重點；對於懲處到副局長層級，邱俊憲感覺有點驚訝，但尊重市府人事權，也盼注意基層士氣。

高市議會國民黨團總召黃香菽評論運發局在洪總被關事件上螺絲鬆了，應該懲處。（記者王榮祥翻攝）

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