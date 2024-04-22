中職》桃市府與樂天桃猿強強聯手 邀球迷環保裝扮參與永續趴

桃市府與樂天桃猿強強聯手，邀球迷環保裝扮參與永續趴。（桃市府提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府環保攜手樂天桃猿於27、28日強勢回歸桃園主場，以低碳無痕為目標打造全國第一永續棒球場，再次冠名合作「永續趴」主題日，創造屬於桃園的運動環保賽事。串聯桃捷A19站、Global Mall（環球購物中心）與桃園棒球場，讓球迷在逛街、看球之餘，也可以親子同樂。

除了桃捷公所推出「桃捷挺猿聯票」，購買球票同時享機捷一日無限搭乘，Global Mall也推出ESG遊樂園，於商場專屬的「永續冒險家」線上定向遊戲完成指定任務有機會抽中飯店住宿券。

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另外，邀桃猿球員林立等人擔任永續推廣大使邀請球迷秀出自己的減碳作為，只要在活動當天秀出減碳dresscode（身著環保球衣、自備環保杯、毛巾等），即可兌換球場限量好禮。

此外，民眾也可搭乘綠色運具至球場周邊的橫山書法公園、青塘園以及新開幕試營運的兒童美術館等景點來趟低碳輕旅行；無法到場的朋友也可參加4月22日至28日線上串聯活動。

桃市府與樂天桃猿強強聯手，邀球迷環保裝扮參與永續趴。（桃市府提供）

桃市府與樂天桃猿強強聯手，邀球迷環保裝扮參與永續趴。（桃市府提供）

桃市府與樂天桃猿強強聯手，邀球迷環保裝扮參與永續趴。（桃市府提供）

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