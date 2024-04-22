全中運》黃郁庭高中首場女子100公尺 粉碎楊玫玫連霸夢後落淚

永豐高中黃郁庭與大甲高中楊玫玫賽後俏皮合影。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園市永豐高中黃郁庭在113學年度全中運田徑女子100公尺初次登場就一鳴驚人，她在決賽以11秒91率先衝線，也觸動她的淚腺，大甲高中楊玫玫以11秒93銀恨，無緣衛冕。

黃郁庭在國小練田徑屬社團性質，是小學6年級比賽時被啟蒙教練游文龍挖掘，國中接受正規訓練，讓她在跑道上大展長才，上屆全中運更一舉橫掃5面金牌，寫下罕見紀錄。

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升上高中後的首場全中運，黃郁庭賽前一週就緊張不已，早早開始做心理建設，但教練、家人都告訴她不要給自己太大壓力，她也不斷告訴自己「會表現很棒的」，今她站上跑道也一舉擊敗國中時就一路競爭的老對手楊玫玫，她賽後說：「我真的不知道我第一個衝線，但我當下就有點小落淚，而且我也想好，不管是不是第一名我都要哭。」

黃郁庭坦言，自己上半季表現其實不算太好，但能有好成績是獲得教練及家人的支持，特別是父母都跟著她征戰各大賽場，就連去年在南韓舉行的亞青賽也都隨行，成為她的最大後盾，也讓她有拚佳績的決心。

同樣都是「第一次全中運」，但黃郁庭認為，從國中的毫無經驗，跟帶著3年經驗從高中起步，其實感覺大大不同，也打破她原本的認知，而她在100公尺奪金後如釋重負，之後的賽事也添加更多信心。

黃郁庭在比完女子400公尺接力賽後，碰到楊玫玫還互開玩笑，一起合照時還比出俏皮姿勢，她說，其實雖然是老對手，但她們私下感情很好，也感謝對手的好表現激發她有更好的成績。

永豐高中黃郁庭與大甲高中楊玫玫賽後俏皮合影。（記者吳孟儒攝）

永豐高中黃郁庭與大甲高中楊玫玫賽後俏皮合影。（記者吳孟儒攝）

黃郁庭100公尺奪金後喜極而泣。（宏道運動發展基金會提供）

黃郁庭（左）100公尺擊敗楊玫玫（右）奪金。（宏道運動發展基金會提供）

黃郁庭（左）100公尺擊敗楊玫玫（中）奪金。（宏道運動發展基金會提供）

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