排球》刷新隊史及嘉市參賽紀錄 北園國中奪乙級排球聯賽季軍

嘉義市北園國中排球隊成軍51年，今年獲乙級排球聯賽季軍，刷新隊史紀錄。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國中排球乙級聯賽決賽日前在宜蘭縣舉行，嘉義市北園國中闖進四強並拿下季軍，刷新隊史及嘉義市參賽最佳紀錄，還是前8名唯一非體育班球隊。

嘉義市長黃敏惠得知好消息表示，北園國中排球隊能有優異表現，實屬不易，尤其從去年12月起，經歷初賽、複賽到宜蘭參加決賽，孩子們曾說「我們一定會去宜蘭！」他們做到了，愛運動的孩子勇敢挑戰，建立自信心，寫下自己的紀錄。

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北園國中校長謝宜岑說，排球隊成立於1973年，過去曾於2000年、2008

、2012年獲乙級聯賽第7名，今年一路過關斬將獲得季軍，寫下創隊乙來最佳紀錄，也是嘉義市參賽以來新紀錄。

謝宜岑說，因球隊是社團性質，僅能用課餘時間練球，賽前才於假日集訓，且球員要兼顧課業及練球，需加倍努力，感謝市府挹注學校體育發展資源，健全運動場域，未來將積極規劃國際運動交流，讓孩子走出台灣放眼世界。

教練戴東進表示，球隊從七年級開始磨合，團隊作戰系統到今年更臻成熟，平日除參與正規賽外，也積極邀請高中球隊交流，讓球員見習高強度擊球及靈活戰術運用，為聯賽做好準備。

市府教育處表示，除了每年補助運動社團及體育重點發展經費，將爭取中央補助修繕北園國中排球場天花板及空調汰換工程，總經費近千萬，打造更優質運動環境。

嘉義市北園國中參加乙級排球聯賽獲得季軍佳績，刷新嘉義市參賽紀錄。（嘉義市政府提供）

北園國中排球隊獲乙級聯賽季軍。（嘉義市政府提供）

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