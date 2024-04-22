全中運》桌球團體賽奪銀 南興國中創嘉市歷年最佳成績

嘉義市南興國中桌球隊獲全中運桌球團體賽銀牌。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市南興國中桌球隊參加全國中等學校運動會，奪下國中男子組團體賽銀牌，創下嘉義市歷年最佳成績，其中8年級選手林與澈為練桌球，還特地從美國返台就學，此次成為黑馬，連連拿下第一點，為桌球隊爭取勝利。

今天南興國中桌球代表隊、校長柯博議、支持嘉義市桌球運動的金石建設董事長柯建利等一同受獎。

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嘉義市長黃敏惠說，南興國中桌球隊在市府、金石建設支持下深耕三級桌球，成立4年就拿下全中運桌球團體賽銀牌，此外，嘉義高中桌球隊成軍才一年，也在團體賽打進全國第5名，2校團體賽獲獎紀錄，都為嘉義市桌球項目立下新的里程碑。

柯博議說，桌球隊今年是第二度參加團體賽，因才成立第4年，選手們要從會外賽開始打，相當辛苦，然而選手都發揮永不放棄的KANO精神，連闖兩關獲得銀牌，尤其從美國轉學來就讀的林與澈，成為此次比賽奇兵，桌球隊內還有許多選手，是來自全國各地好手，在學校教練團、金石建設指導下，共同努力拚鬥，展現實力打破嘉義市歷年紀錄，也讓選手在付出汗水後，歡喜收割成功的果實。

南興國中桌球隊選手林與澈從美國轉學就讀，成為隊伍參賽奇兵。（嘉義市政府提供）

嘉義市南興國中桌球隊成軍4年，參加全國中等學校運動會，拿下國男組團體賽銀牌。（嘉義市政府提供）

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