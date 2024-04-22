全中運羽球》提早佈局還找職業球員備戰 北市大同高中女團4連霸平隊史紀錄

大同高中締造高女組4連霸、國女組2連霸紀錄。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕113年全國中等學校運動會羽球團體決賽今天登場，羽球女團霸主台北市大同高中在冠軍戰以3：1氣走能仁家商，完成平隊史最長的4連霸，也把金牌留在地主；男團方面，台中市西苑高中以直落三擊敗台北市泰北高中，完成3連霸。

大同高中國中部今上午先在國女團冠軍戰以3：1擊敗台北市中山國中，完成國女組2連霸。

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高女團冠軍戰下午登場，大同第1點單打由廖元琪把關，她以21：15、21：11擊敗能仁李品沂，第2點林千又則以19：21、13：21敗給林湘璇，雙方戰成1：1平手。

第3點登場的大同丹欣儒／ 龔貞允和游巧恩／廖子綾激戰3局後勝出，第4點雙打童婕茵／ 呂思穎頂住壓力，以17：21、21：17、21：19逆轉游巧恩／ 張芸榕，成功守住勝利，賽後兩人也激動落淚。

贏得有些驚滔駭浪，大同高中教練林峻永肯定第4點女雙童婕茵／ 呂思穎表現，「她們出乎我意料的冷靜，雖然丟掉第1局後，相信她們有點驚慌，但第2、3局有冷靜下來，還好結果是好的。」

順利完成4連霸，林峻永不諱言，基層連霸真的很辛苦，一批球員畢業後又得重新開始，「拿下冠軍後我在意的不是連霸這件事，是得趕快再培訓新的球員。」

上屆大同沒丟到任何一點，順利完成3連霸，但一口氣多名高三主力畢業，一切又得重新來過，林峻永表示，針對這點他們有所準備，「我們從寒假開始布局規畫，讓球員提早達到我們想要的成果，也特別找了中租球團的職業選手來對練，希望達到一定水準，很高興把冠軍留在地主。」

大同高中校長柯明樹表示，羽球是大同的傳統，很感謝教練、球員的努力，今年高女4連霸、國女2連霸，代表有很好的傳承。另外他也感謝贊助商中租、美津濃的加入，讓選手有更多資源，能無後顧之憂上場拚戰。

大同高中締造高女組4連霸、國女組2連霸紀錄。（記者粘藐云攝）

大同高中獲勝後球員開心慶祝。（宏道運動發展基金會提供）

大同高中獲勝後球員開心慶祝。（宏道運動發展基金會提供）

大同高中獲得國女組2連霸。（宏道運動發展基金會提供）

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