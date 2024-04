路跑》響應世界地球日 富邦金控舉辦「全民線上跑」

台北富邦銀行總經理郭倍廷、富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生。(富邦提供)

〔記者粘藐云/台北報導〕富邦金控持續推動Run For Green™為跑者種樹,更進一步推出全台最大馬拉松「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」,並於4月21日、4月22日分別與合作夥伴Garmin、街頭路跑舉辦「Garmin跑聚」、「拯救地球 功德一件」跑聚活動,以運動與力挺環境永續的Run For Green™行動實踐攜手民眾奔向綠色。

富邦金控董事長蔡明興表示,富邦金控率國內企業之先,創新結合運動與永續,自2021年起推動Run For Green™倡議計畫,結合四大馬拉松及指定賽事,只要跑者累積跑40公里,富邦就為跑者種樹,預計5年內為台灣種下10萬棵樹。今年世界地球日富邦金控更創新擴大推出「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」,希望民眾可以於日常生活跑起來,響應富邦Run For Green™計畫,讓每一步都算「樹」,一起為台灣綠色永續努力。

響應世界地球日,4月21日富邦金控與Garmin合作於內湖復育園區舉辦「Garmin跑聚」,當日除邀請Garmin Run Club (GRC)專業教練分組配速帶跑,亦舉辦趣味配速活動讓現場近300名跑者於前身為葫洲里掩埋場的內湖復育園區內認識7種塑膠回收標誌,別具意義。

世界地球日4月22日,富邦金控攜手街頭路跑、興采實業舉辦「拯救地球 功德一件」跑聚活動,號召60位跑者在台北市大安區跑出「衣服」圖形路線,同時跑者們將不再使用之跑衣投入「REFIT™智能衣物回收箱」,讓舊跑衣也能成為循環經濟。此外,當天台北富邦銀行亦舉辦「綠行動市集」活動,以行動支持在地農業及社會企業,推廣友善土地的永續理念,現場許多北富銀員工捐出自己的舊跑衣,力挺永續。

據興采實業觀察,台灣每年舉辦約600場馬拉松,製作賽衣保守預估約60萬件,近年來因環保意識提升,大多數賽事使用製作過程碳排較低的100%聚酯纖維製造。而聚酯纖維製造的跑衣具有單一素材可回收再製的特性,非常適合循環再利用,因此興采實業2022年發起REFIT™紡織品永續循環計畫,將100%聚酯纖維單一素材的舊衣分解、重組、再製成全新的衣服,在各大馬拉松賽事推廣舊跑衣回收,達到循環經濟理念。

此外,富邦金控也推出全台最大馬拉松「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」活動,民眾只要透過Garmin等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄APP綁定上傳資料,即可累計跑步公里數,跑滿40公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹。

另外,達成指定目標還可以獲得Gogoro VIVA MIX ME、MOMO幣 500元、Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶、GIANT Espresso E+ 電動輔助自行車抽獎機會;進入前100名排行榜,可抽2024 Garmin Run 亞洲系列賽新加坡站21K參賽名額、HOKA Mach 6頂級跑鞋。

除此之外,「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」也開放組團報名,合作夥伴Uber Eats也提供10組優惠序號折抵2次(2次美食外送/外帶訂單$699享$600折抵)的抽獎機會給排名入榜團隊。另富邦Run For Green™全民線上跑也設有專屬打氣區與徽章牆,用戶只要完成相關指令,即可享有 Uber Eats 外帶自取優惠折抵。「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」第一階段將自即日起至6月30日止,歡迎揪團踴躍報名,為健康和永續而跑。

展望未來,富邦金控也將持續發揮企業影響力,秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神致力Run For Green™,透過金融及非金融的力量實踐永續行動,擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力,攜手各領域夥伴打造更美好的永續願景。

世界地球日4月22日,富邦金控攜手街頭路跑、興采實業舉辦「拯救地球 功德一件」跑聚活動,號召60位跑者在台北市大安區跑出「衣服」圖形路線。(富邦提供)

響應世界地球日,4月21日富邦金控與Garmin合作舉辦「Garmin跑聚」。(Garmin Run Club提供)

