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路跑》響應世界地球日 富邦金控舉辦「全民線上跑」

2024/04/22 20:37

台北富邦銀行總經理郭倍廷、富邦金控永續暨品牌公關處處長林茂生。（富邦提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕富邦金控持續推動Run For Green™為跑者種樹，更進一步推出全台最大馬拉松「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」，並於4月21日、4月22日分別與合作夥伴Garmin、街頭路跑舉辦「Garmin跑聚」、「拯救地球 功德一件」跑聚活動，以運動與力挺環境永續的Run For Green™行動實踐攜手民眾奔向綠色。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控率國內企業之先，創新結合運動與永續，自2021年起推動Run For Green™倡議計畫，結合四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，預計5年內為台灣種下10萬棵樹。今年世界地球日富邦金控更創新擴大推出「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」，希望民眾可以於日常生活跑起來，響應富邦Run For Green™計畫，讓每一步都算「樹」，一起為台灣綠色永續努力。

響應世界地球日，4月21日富邦金控與Garmin合作於內湖復育園區舉辦「Garmin跑聚」，當日除邀請Garmin Run Club （GRC）專業教練分組配速帶跑，亦舉辦趣味配速活動讓現場近300名跑者於前身為葫洲里掩埋場的內湖復育園區內認識7種塑膠回收標誌，別具意義。

世界地球日4月22日，富邦金控攜手街頭路跑、興采實業舉辦「拯救地球 功德一件」跑聚活動，號召60位跑者在台北市大安區跑出「衣服」圖形路線，同時跑者們將不再使用之跑衣投入「REFIT™智能衣物回收箱」，讓舊跑衣也能成為循環經濟。此外，當天台北富邦銀行亦舉辦「綠行動市集」活動，以行動支持在地農業及社會企業，推廣友善土地的永續理念，現場許多北富銀員工捐出自己的舊跑衣，力挺永續。

據興采實業觀察，台灣每年舉辦約600場馬拉松，製作賽衣保守預估約60萬件，近年來因環保意識提升，大多數賽事使用製作過程碳排較低的100%聚酯纖維製造。而聚酯纖維製造的跑衣具有單一素材可回收再製的特性，非常適合循環再利用，因此興采實業2022年發起REFIT™紡織品永續循環計畫，將100％聚酯纖維單一素材的舊衣分解、重組、再製成全新的衣服，在各大馬拉松賽事推廣舊跑衣回收，達到循環經濟理念。

此外，富邦金控也推出全台最大馬拉松「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」活動，民眾只要透過Garmin等穿戴式裝置或Strava等常見的跑步紀錄APP綁定上傳資料，即可累計跑步公里數，跑滿40公里即可線上領取富邦為跑者種下的一棵樹。

另外，達成指定目標還可以獲得Gogoro VIVA MIX ME、MOMO幣 500元、Garmin Forerunner 265 GPS智慧心率跑錶、GIANT Espresso E+ 電動輔助自行車抽獎機會；進入前100名排行榜，可抽2024 Garmin Run 亞洲系列賽新加坡站21K參賽名額、HOKA Mach 6頂級跑鞋。

除此之外，「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」也開放組團報名，合作夥伴Uber Eats也提供10組優惠序號折抵2次（2次美食外送/外帶訂單$699享$600折抵）的抽獎機會給排名入榜團隊。另富邦Run For Green™全民線上跑也設有專屬打氣區與徽章牆，用戶只要完成相關指令，即可享有 Uber Eats 外帶自取優惠折抵。「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」第一階段將自即日起至6月30日止，歡迎揪團踴躍報名，為健康和永續而跑。

展望未來，富邦金控也將持續發揮企業影響力，秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神致力Run For Green™，透過金融及非金融的力量實踐永續行動，擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力，攜手各領域夥伴打造更美好的永續願景。

世界地球日4月22日，富邦金控攜手街頭路跑、興采實業舉辦「拯救地球 功德一件」跑聚活動，號召60位跑者在台北市大安區跑出「衣服」圖形路線。（富邦提供）

響應世界地球日，4月21日富邦金控與Garmin合作舉辦「Garmin跑聚」。（Garmin Run Club提供）

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