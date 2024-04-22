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網球》追隨費爸「最後一舞」模式？納達爾宣布參加今年拉沃盃

2024/04/22 20:56

納達爾宣布將參加拉沃盃。（圖片取自臉書）

〔記者盧養宣／綜合報導〕西班牙傳奇名將納達爾（Rafael Nadal）今年因傷打得跌跌撞撞，不過今宣布將參加9月於柏林舉行的拉沃盃，可能在這裡完成「最後一舞」。

納達爾今年一月在布里斯本站復出，只是隨後又缺席澳網，相隔三個月後才在巴塞隆納公開賽復出，最後這位賽史12冠得主於次輪不敵澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur），飲恨出局。

世界排名已經跌至512名的納達爾，上次奪冠已經是兩年前的法網，2024年極大機會將是「最後一舞」，他上次參賽是2022年與同世代的喬科維奇（Novak Djokovic）、穆雷（Andy Murray），歡送「瑞士天王」費德爾（Roger Federer）退役，今年也有可能追隨好友腳步在這裡退休。

「很高興可以代表歐洲隊到柏林參加拉沃盃，」納達爾在聲明中指出，「我在這個賽事有許多特別的回憶，包括兩年前與Roger一同參賽，在生涯這個階段我希望可以努力把握每一次機會。」

歐洲隊此次的陣容除納達爾，還有他的同胞好手艾卡拉茲 （Carlos Alcaraz）、俄羅斯梅德維夫（Daniil Medvedev）以及德國茲維列夫（Alexander Zverev ），一樣由瑞典前世界球王柏格（Bjorn Borg）領軍。

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